Похоронная процессия на свежих фото со съемок "Дома Дракона": кто умирает во 2 сезоне

Команде "Дома Дракона" удалось снять сцены в испанских городах Трухильо и Касерес, которые покажут зрителям новые события сериала. В частности, на некоторых кадрах мы видим расстроенных Гелену и Алисент.

Кажется, второй сезон обещает быть более напряженным и исполненным неожиданных событий. Зрители с нетерпением ждут премьеры "Дома дракона", которая запланирована на лето 2024 года, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Скандальный сериал "Идол" с дочерью Деппа раскритиковали за откровенные сцены мастурбации

Фото со съемок "Дома дракона" раскрывают детали сюжета

Следует заметить, что в дальнейшем будет немного спойлеров, поэтому, если вы не хотите узнать новый поворот событий для героев, лучше не читайте дальше.

На видео, снятом в Касересе, видна похоронная процессия по улицам Королевской Гавани, на которой присутствуют Оливия Кук в роли Алисент Хайтауэр и Фиа Сабан в роли Гелены Хайтауэр. Они сидят в карете.

Гелена и Алисент / Коллаж 24 Канала

По книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", на основе которой создан "Дом Дракона", и увидев новые кадры со съемок, можно предположить, что происходит похоронная процессия принца Джейгейриса Таргириена (сына Гелены) с его братом-мужем, принцем Эйгоном, которого нигде не видно на съемочной площадке.

Как умирает принц Джейгейрис? Его убивают люди, посланные Деймоном Таргариеном. В книге Дэймон возмущен смертью своего сына Люцериса, которого убили Эймонд Таргариен и его дракон Вхагар в конце первого сезона. Он ищет "сына за сына" и намерен отомстить.

Интересно, что на видео можно услышать крик: "Посмотрите на работу Рейниры!" Таким образом, Алисент и другие используют смерть принца как возможность обвинить Рейниру в том, что они находятся в состоянии войны.

Напомним, съемка "Дома Дракона" продолжается в Великобритании и Испании. Продолжение "Дома Дракона" будет состоять из восьми эпизодов, что на два меньше, чем в первом сезоне приквела "Игры престолов". А все потому, что HBO обдумывает планы относительно третьего сезона. HBO пока не рассекречивает график серий продления. Но представитель компании подчеркнул, что сокращение количества серий было обусловлено сюжетом.