Однако есть и определенные изменения, о которых рассказала режиссер Клер Килнер в собеседовании с The Hollywood Reporter. Новый сезон будет состоять всего из 8 эпизодов.

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Каким выйдет второй сезон "Дом Дракона"

HBO пока не рассекречивает график серий продления. Но представитель компании подчеркнул, что сокращение количества эпизодов было обусловлено сюжетом, хотя это не должно повлиять на качество проекта. Напротив, решение о таком количестве серий поможет ускорить развитие истории.

Эти 8 эпизодов – это насыщенный контент, потому что иногда мы имеем большое количество материала для одного часа. Решение Райана Кондала (шоуранера – 24 Канал) заключалось в том, чтобы сделать хорошее начало и хороший финал, полные эмоциональными и визуально увлекательными событиями,

– отметила Клер Килнер.

Милли Алкок в "Доме дракона" / HBO

В новом сезоне зрители смогут наконец-то стать свидетелями вспышки гражданской войны между семьями Алисенты Хайтаер и Рейниры Таргариен. Создатели ранее подтверждали, что в следующем сезоне сериала "Дом дракона" не будет никаких скачков во времени. Однако они стремятся еще подробнее рассказать об истории Таргариенов, начиная с момента ухода из Старой Валлирии и потери контроля над драконами. Сценаристы планируют углубить личные интимные моменты героев и создать сезон, обладающий атмосферой середины оригинальной "Игры престолов".

Несмотря на стачки актеров и сценаристов, съемки второго сезона продолжаются. Съемки "Дома дракона" продолжается в Великобритании и Испании. А в скором времени фанаты смогут погрузиться в незабываемую атмосферу сериала, ожидается, что премьера нового сезона состоится в 2024 году.

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