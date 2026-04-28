Это приквел к культовому сериалу "Игра престолов", снискавший мировую известность. В материале 24 Канала рассказываем, что известно о новом сезоне, показываем трейлер и делимся датами премьер всех новых эпизодов.
Когда состоится премьера 3-го сезона Дома дракона?
Премьера третьего сезона сериала "Дом дракона" состоится в июне 2026 года. Сезон будет насчитывать восемь эпизодов, которые будут выходить по воскресеньям. Расписание премьер будет выглядеть так:
- 1 серия– 21 июня 2026 года
- 2 серия– 28 июня 2026 года
- 3 серия– 5 июля 2026 года
- 4 серия– 12 июля 2026 года
- 5 серия– 19 июля 2026 года
- 6 серия– 26 июля 2026 года
- 7 серия– 2 августа 2026 года
- 8 серия– 9 августа 2026 года
Об этом писало издание Deadline.
Что показали в трейлере 3-го сезона Дома дракона?
Пока на платформе HBO Max вышел долгожданный трейлер нового сезона "Дома дракона". В нем показано, что напряжение между королем Эйгоном II и его братом Эймондом стремительно растет.
Трейлер подтверждает, что сезон начнется с масштабных событий и взрыва конфликта. Зрителям обещают одно из самых кровавых морских сражений в истории Вестероса.
В видео звучит фраза: "У тебя есть власть, которой не имел ни один человек". Между тем Эймонд отодвигается до финального столкновения.
В трейлере тоже впервые появляется Джеймс Нортон в роли Ормунда Гайтауэра, который станет одним из ключевых игроков сезона. В свои роли возвращаются хорошо известные актеры: Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Оливия Кук и другие.
Что следует знать о сериале "Дом дракона"?
- Сериал "Дом дракона" является официальным приквелом "Игры престолов".
- Его сюжет основан на романе Джорджа Мартина "Огонь и кровь".
- В частности, третий сезон будет сосредоточен на второй половине этой истории.
- События происходят примерно за 200 лет до рождения Дейнерис Таргариен.
- Также известно, что сериал будет иметь четвертый сезон, который станет финальным.