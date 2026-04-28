Это приквел к культовому сериалу "Игра престолов", снискавший мировую известность. В материале 24 Канала рассказываем, что известно о новом сезоне, показываем трейлер и делимся датами премьер всех новых эпизодов.

Когда состоится премьера 3-го сезона Дома дракона?

Премьера третьего сезона сериала "Дом дракона" состоится в июне 2026 года. Сезон будет насчитывать восемь эпизодов, которые будут выходить по воскресеньям. Расписание премьер будет выглядеть так:

1 серия – 21 июня 2026 года

2 серия – 28 июня 2026 года

3 серия – 5 июля 2026 года

4 серия – 12 июля 2026 года

5 серия – 19 июля 2026 года

6 серия – 26 июля 2026 года

7 серия – 2 августа 2026 года

8 серия– 9 августа 2026 года

Об этом писало издание Deadline.

Что показали в трейлере 3-го сезона Дома дракона?

Пока на платформе HBO Max вышел долгожданный трейлер нового сезона "Дома дракона". В нем показано, что напряжение между королем Эйгоном II и его братом Эймондом стремительно растет.

Трейлер подтверждает, что сезон начнется с масштабных событий и взрыва конфликта. Зрителям обещают одно из самых кровавых морских сражений в истории Вестероса.

В видео звучит фраза: "У тебя есть власть, которой не имел ни один человек". Между тем Эймонд отодвигается до финального столкновения.

"Дом дракона": смотрите онлайн трейлер сериала

В трейлере тоже впервые появляется Джеймс Нортон в роли Ормунда Гайтауэра, который станет одним из ключевых игроков сезона. В свои роли возвращаются хорошо известные актеры: Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Оливия Кук и другие.

Что следует знать о сериале "Дом дракона"?