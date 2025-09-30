Догоняет "Бункер миллиардеров": новый сериал на Netflix ворвался в Топ-10 в Украине
- Ирландский исторический телесериал "Дом Гиннесов" занял 2 место среди самых популярных на Netflix в Украине.
- Сюжет сериала разворачивается вокруг наследников пивоварни в 19 веке, которые сталкиваются с соперничеством и предательством.
Новая неделя – новый сериал врывается в Топы на Netflix. Еще недавно все обсуждали испанский сериал "Бункер миллиардеров" с признаками триллера. Но теперь популярность набирает ирландский исторический телесериал "Дом Гиннесов".
Сейчас он занимает 2 место среди самых популярных сериалов на Netflix в Украине. Какой сюжет в этом телесериале – пишет Кино 24 со ссылкой на Netflix.
Действие сериала "Дом Гиннесов" разворачивается в Дублине в 19 веке. После смерти отца сыновья и дочь известной династии получают в наследство пивоварню, которая прославила Ирландию на весь мир. В центре сюжета – четверо наследников: Артур, Эдвард, Энн и Бен. Казалось бы, теперь они должны объединиться, чтобы вместе сохранить семейное дело. Но на самом деле между ними начинается опасная игра. Зрители увидят смесь соперничества, предательства с нотками романтики и жажды власти.
Сериал "Дом Гиннесов": смотрите трейлер онлайн
Какие еще новинки вышли на Netflix?
- В последнее время много обсуждают сериал "Цена красоты". В нем показана история двух женщин, которые принадлежат к "противоположным мирам". У каждой из них свои трудности, но судьба удивительным образом сводит их пути, что многое меняет.
- Также сейчас очень популярным является сериал "Бункер миллиардеров" о группе богачей, которые из-за угрозы ядерной катастрофы спускаются в огромный подземный бункер со всеми удобствами. Но когда опасность, кажется, миновала, начинается новый ужас: давняя вражда между двумя семьями перерастает в опасный конфликт.