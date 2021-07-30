Леди Гага жаждет мести в украинском трейлере "Дом Гуччи" – криминальный кинохит 2021 года

Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето и Аль Пачино в экранизации Ридли Скотта по мотивам реальных событий. Премьера фильма в Украине состоится уже 25 ноября 2021 года.

Один из самых ожидаемых трейлеров, а соответственно одна из самых горячих кинопремьер 2021 года – это криминальный триллер Ридли Скотта об интригах и мести в модном Доме Гуччи. День в день нас порадовали разработчики фильма – сначала появились постеры, а за ними уже успел поразить интригующий и стильный трейлер.

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Чем удивил трейлер нового фильма Ридли Скотта

Трейлер прежде всего поражает шиком и дерзостью итальянской семьи. "Ведь, как заявили авторы, этот фильм показывает совсем другую сторону высокой моды 80-х и 90-х годов. Нас ждут неидеальные модные показы, а еще и немного китчевая, забавная, трагическая история – как в элитной мыльной опере. Антуража картине добавляют известные имена актерского состава. Подумать только, в одном кадре можно увидеть и невероятную Леди Гагу, стальной характер Аль Пачино, романтического Адама Драйвера... А Джареда Лето вы не узнаете! Интересно, что авторы фильма также постарались добавить подлинности фильму – все актеры говорят по-английски, но с особым итальянским акцентом.

Что известно об экранизации скандальной истории

После того, как в начале 2021 года была опубликована первая фотография из "Дома Гуччи", Патриция Гуччи, правнучка основателя дома Гуччи, опубликовала заявление для Associated Press, в котором осуждала проект.

Мы искренне разочарованы. Я говорю от имени семьи. Они крадут идентичность семьи, чтобы получить прибыль, чтобы увеличить доход системы Голливуда… Наша семья имеет идентичность, конфиденциальность. Мы можем говорить обо всем. Но есть черта, которую нельзя переступить,

– заявила Патриция Гуччи.

Скотт создал "Дом Гуччи" при сотрудничестве с модным домом Гуччи, которым сама семья Гуччи не владеет с 1993 года. Дом моды предоставил продукции Скотта доступ к архивам гардероба для дизайна костюмов и реквизитов для фильма. Этот фильм – один из двух новых фильмов Скотта, которые выйдут этой осенью. Мировая премьера фильма Скотта "Последняя дуэль" состоится на Венецианском кинофестивале в сентябре, а затем он дебютирует в кинотеатрах 15 октября. Адам Драйвер также играет главную роль в "Дуэли" вместе с Мэттом Дэймоном, Беном Аффлеком и Джоди Комер.

В "Доме Гуччи" приняли участие такие звезды Голливуда, как:

Адам Драйвер ("Аннет"),

Леди Гага ("Рождение звезды"),

Аль Пачино ("Крестный отец"),

Джереми Айронс ("Крепкий орешек 3"),

Сальма Хайек ("Телохранитель для жены киллера"),

Джек Хьюстон ("Бен-Гур"),

Камилла Коттен ("Стиллуотер").

"Дом Гуччи" 2021: смотрите трейлер фильма онлайн