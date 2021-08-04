Убийство Маурицио Гуччи, бренд Gucci: все, что мы знаем о предыстории фильма Ридли Скотта

Новый фильм Ридли Скотта, драма "Дом Гуччи", рассказывает реальную историю о том, как Патриция Реджани в 1995 году заказала убийство своего бывшего мужа, внука основателя Gucci Маурицио Гуччи. Об истории краха династии Гуччи, реальных героях и главных ролях в фильме – читайте дальше.

Сценарий фильма "Дом Гуччи" основывается на книге Сары Гей Форден "Дом Гуччи" Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". В основе сюжетной истории картины – убийство Маурицио Гуччи – внука основателя итальянского модного Дома Gucci, которого застрелили в 1995 году. Убийцу наняла бывшая жена Маурицио – Патриция Реджиани. Как это было? Читайте далее на Кино 24.

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Предыстория фильма "Дом Гуччи"

Патриция Реджани в 1972 году вышла замуж за 20-летнего Маурицио Гуччи. Он был внуком легендарного основателя Gucci Гуччио Гуччи. За 15 лет совместной жизни у пары родились две дочери, которые, собственно, выиграли громкую битву за контроль над брендом Gucci. Дочери стали лицом итальянских таблоидов, которые показывали множество ярких фотографий Патриции в темных солнцезащитных очках и невероятных украшениях, будто в образе Элизабет Тейлор.



Патриция Реджани / Фото Legion-Media

Патриция была очень экстравагантной, в СМИ ее называли Леди Гуччи. Она любила роскошь, яхты, пентхаусы. Каждый раз, когда она хотела – проводила время на своей яхте Creole или в пентхаусе в Олимпийской башне Манхэттена. Говорят, она могла потратить почти 10 тысяч долларов в месяц только на цветы.

Лучше, я буду плакать в Rolls-Royce, чем буду счастливой на велосипеде,

– известная фраза Патриции Реджани.

Когда в 80-х годах Маурицио уехал в командировку, она поняла, что муж оставил ее и их дочерей навсегда. Он встретил там гораздо более молодую женщину и изменил Леди Гуччи с ней. Дальше была еще одна любовница. Прошло несколько лет и через собственные неудачи и проблемы в управлении компании Маурицио продал бренд Gucci Бахрейнской фирме Investcorp.



Маурицио Гуччи / Фото Legion-Media

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Убийство Маурицио Гуччи

Оскорбленная женщина решает организовать убийство – через свою подругу-экстрасенса, которой духи и подсказали эту идею. Она заказывает киллера Бенедетто Черауло, который соглашается на это за огромный гонорар. 27 марта 1995 года киллер застрелил 46-летнего Маурицио в вестибюле его офиса недалеко от модного квартала Милана.

Раскрыть преступление полиции удалось в 1997 году, когда следователи рассмотрели версию о причастности первой жены к убийству. Все соучастники признались в преступлении и через год судебных разбирательств "Черная вдова Gucci" (Патриция Гуччи, – Кино 24) отправилась за решетку на 26 лет.



Патриция Реджани после вынесения приговора в суде, 1998 год / Фото Legion-Media

В 2011 году Патриции предложили досрочно перейти в открытую тюрьму, из которой можно каждый день уходить на несколько часов на работу, но она отказалась.

Нет, спасибо. Я никогда в жизни не работала и уж точно не собираюсь начинать сейчас,

– ответила Реджани в зале суда.

Сейчас Патриция живет в Милане, получает ежегодный грант от имения Маурицио, и время от времени ее можно увидеть в престижных бутиках города со своим любимым попугаем Бо на плече.

Я все еще чувствую себя в Gucci – фактически, наиболее аутентичной Gucci из всех,

– сказала Патриция Реджани в интервью в 2014 году, чтобы объяснить, как тесно связана с Домом.

Актеры и роли драмы "Дом Гуччи" Ридли Скотта

Главную роль Леди Гуччи сыграет Леди Гага. Однако, были слухи, что ее может сыграть Анджелина Джоли;

Адам Драйвер сыграет Маурицио;

Джаред Лето превратится в Паоло;

Аль Пачино станет Альдом;

Джереми Айронс сыграет роль Родольфо Гуччи;

Сальма Хайек появится в роли Пины Авриеммы, подруги и ясновидящей Патриции.



Актеры фильма "Дом Гуччи" / Фото Кинориум

Образы главных героев в драме

Чтобы лучше изобразить стиль Маурицио Гуччи и Патриции Реджани стилисты хорошо поработали. Образ Гаги в роли Патриции в фильме – очень яркий, особенно это заметно во время катания на лыжах. На совместном фото в заснеженных горах Грессоне-Сен-Жан в Италии Гага и Драйвер – в костюмах моды apres-ski 1980-х годов.

Гага одета в черную водолазку, спортивные брюки, эффектные золотые украшения с жемчугом, а на голове – белая меховая шапка. Передать образ "черной вдовы" в роли Гаги смогла стилист Джанта Йейтс. Адам Драйвер одет в вязаный белый свитер, на его поясе – белоснежная куртка. Дополнили образ стильными дизайнерскими очками.



Адам Драйвер и Леди Гага в ролях Маурицио Гуччи и Патриции Реджани / Фото Кинориум

Не менее удивительным является образ Гаги в платье в крупный горох Max Mara, клетчатом тренче Burberry и шелковом платке Gucci и, несомненно, с большим количеством украшений. Адам – в стильном сдержанном костюме с золотыми пуговицами.



Адам Драйвер и Леди Гага в ролях Маурицио Гуччи и Патриции Реджани / Фото Кинориум

Что показали в трейлере "Дом Гуччи"

Трейлер прежде всего поражает шиком и дерзостью итальянской семьи. Интересно, что авторы фильма также постарались добавить подлинности фильму – все актеры говорят по-английски, но с особым итальянским акцентом.

"Дом Гуччи" 2021: смотрите трейлер фильма онлайн