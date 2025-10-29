Новый остросюжетный триллер о ядерной угрозе на Netflix, о котором гудит сеть

Если вы хотите получить настоящую дозу острых чувств, вам идеально подойдет для просмотра фильм "Дом из динамита". Это самый популярный триллер на стриминговой платформе Netflix.

Что известно о самом популярном фильме на Netflix?

Если вы хотите по-настоящему пощекотать свои нервы, то вам идеально подойдет фильм "Дом с динамитом". Эта история уже полюбилась огромному количеству киноманов и сегодня возглавляет список самых популярных на стриминговой платформе Netflix.

Лента держит в напряжении от начала до конца. Она острая, актуальна и поднимает важные темы нашего времени.

Действие происходит в Белом доме. Там царит настоящее напряжение: правительство получило потрясающую информацию – по стране готовится ракетный удар, который может привести к катастрофе. Зрители в режиме реального времени наблюдают за смертельно опасной историей, а все сотрудники Белого дома оказываются в ловушке.

"Дом с динамитом": смотрите онлайн трейлер фильма

Они вынуждены делать все возможное, чтобы угроза не разрушила жизнь целой страны. Сверхмощная ядерная ракета уже приближается, и отсчет ведется на считанные минуты. Герои вынуждены мгновенно принимать решения и искать способы, чтобы остановить катастрофу.

Главные роли в фильме сыграли Ребекка Фергюсон, Идрис Эльба, Джаред Харрис, Вилла Фицджеральд, Габриэль Бассо, Джейсон Кларк, Грета Ли, Трейси Леттс, Энтони Рамос.

