"Дом из заноз" не победил на Оскаре, но его можно посмотреть в кино: где смотреть

Фильм "Дом из заноз" – единственный украинский фильм, номинированный на престижную кинопремию Оскар в 2023 году, и вторым в истории, когда среди стран-производителей есть Украина. Пока фильм продолжает свой прокат в Киеве и Львове.

Фильм "Дом из заноз" – единственный украинский фильм, номинированный на престижную кинопремию Оскар в 2023 году, и вторым в истории, когда среди стран-производителей есть Украина. Пока фильм продолжает свой прокат в Киеве и Львове, передает 24 Канал.

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"Дом из заноз" можно посмотреть в кино

Продюсер фильма Моника Геллстром выразила свою гордость и радость за возможность продолжать рассказывать о последствиях войны на детей в Украине.

Мы очень гордимся и счастливы, что были номинированы на Оскар и получили возможность продолжать говорить о войне против Украины и долгосрочных последствиях войны на детей. Мы с Украиной,

– прокомментировала Моника Гэллстром, проекты которой уже трижды были номинированы на Оскар.

Несмотря на номинацию фильм не получил Оскара. Американские киноакадемики наградили вызвавший фильм "Навальный" негативную реакцию среди украинцев. Команда фильма "Дом из заноз" высказала свое мнение относительно результатов Оскара.

"Дом из заноз": смотрите трейлер

Реакция команды на результат Оскара

Дарья Бассель, одна из украинских сопродюсер фильма

"Я думаю, важно не забывать, какой большой путь прошла наша лента к Оскаровской церемонии в Лос-Анджелесе. Это невероятно. И то, что "Дом из заноз" получил номинацию на Оскар свидетельствует о том, что это настоящее, талантливое, важное кино Сейчас этот фильм можно увидеть в украинских кинотеатрах. То же всех, кто переживает за судьбу Оскара, я приглашаю в кинотеатры. А еще, посетите сайт фонда "Голоса детей". Этот фонд был создан Азадом Сафаровым и Еленой Розвадовской во время их работы над лентой. Они помогают детям из зон повышенного риска. Фонду нужна наша поддержка. Так же как и украинскому кино".

Вика Хоменко, вторая украинская сопродюсер фильма

"Каждая и каждый в нашей большой команде болел и работал над тем, чтобы этот фильм произошел, чтобы он говорил зрителю. Фильм также подсвечивает долгосрочные последствия войны на наше поколение в будущем, в частности повествуя о человеческой хрупкости и человеческой стойкости. Номинация на Оскар – это уже внимание к Украине".

На церемонии награждения Оскара-2023 представили фильм команда из Украины, Дании, Швеции и Финляндии. Линейный продюсер и второй режиссер Азад Сафаров, координатор и консультант фильма Елена Розвадовская, являющиеся соучредителями фонда "Голоса детей", а также героини ленты – воспитательницы Лисичанского центра социально-психологической реабилитации детей, Ольга Тронова и Маргарита Бурлуцкая – присутствовали на мероприятии. .

О чем рассказывает "Дом из заноз" Фильм датского режиссера Симона Леренга Вильмонта рассказывает историю временного детского приюта в ныне оккупированном Лисичанске. К моменту съемки от линии фронта его отделяли всего 20 километров. Герои фильма – дети, лишенные родительской опеки. В приюте они ожидают решения своей судьбы: возвращения к старому дому или же переезду в новый. Тем временем самоотверженные соцработницы дарят детям моменты радости и покоя и возвращают в уже почти потерянное детство.

Фильм идет сейчас в прокате в Киеве (Кино42, Планета Кино, Блокбастер, Октябрь, Лира, Факел, Старт) и Львове (Планета Кино, Форум).