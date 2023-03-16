Фільм "Будинок зі скалок" – єдиний український фільм, що був номінований на престижну кінопремію Оскар у 2023 році, і другим в історії, коли серед країн-виробників є Україна. Наразі фільм продовжує свій прокат у Києві та Львові, передає 24 Канал.

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"Будинок зі скалок" можна переглянути в кіно

Продюсерка фільму Моніка Геллстром висловила свою гордість і радість за можливість продовжувати розповідати про наслідки війни на дітей в Україні.

Ми дуже пишаємось і щасливі, що були номіновані на Оскар та отримали можливість продовжувати говорити про війну проти України та довгострокові наслідки війни на дітей. Ми з Україною,

– прокоментувала Моніка Геллстром, проєкти якої вже тричі були номіновані на Оскар.

Попри номінацію, фільм не отримав Оскара. Американські кіноакадеміки нагородили фільм "Навальний", що викликало негативну реакцію серед українців. Команда фільму "Будинок зі скалок" висловила свої думки щодо результатів Оскара.

"Будинок зі скалок": дивіться трейлер

Реакція команди на результати Оскара

Дар’я Бассель, одна з українських співродюсерок фільму

"Я думаю, важливо не забувати, який великий шлях пройшла наша стрічка до Оскарівської церемонії в Лос-Анджелесі. Це неймовірно. І те, що "Будинок зі скалок" отримав номінацію на Оскар свідчить про те, що це справжнє, талановите, важливе кіно. Зараз цей фільм можна побачити в українських кінотеатрах. То ж всіх, хто переймається за долю Оскара, я запрошую в кінотеатри. А ще, завітайте на сайт фонду "Голоси дітей". Цей фонд було створено Азадом Сафаровим та Оленою Розвадовською під час їхньої роботи над стрічкою. Вони допомагають дітям з зон підвищеного ризику. Фонду потрібна наша підтримка. Так само як і українському кіно".

Віка Хоменко, друга українська співпродюсерка фільму

"Кожна і кожен в нашій великій команді вболівав і працював над тим аби цей фільм стався, аби він промовляв до глядача. Фільм також підсвічує довгострокові наслідки війни на наше покоління у майбутньому, зокрема оповідаючи про людську крихкість та людську стійкість. Номінація на Оскар – це вже увага до України".

На церемонії нагородження Оскара-2023 представили фільм команда з України, Данії, Швеції та Фінляндії. Лінійний продюсер та другий режисер Азад Сафаров, координатор та консультант фільму Олена Розвадовська, які є співзасновниками фонду "Голоси дітей", а також героїні стрічки – виховательки Лисичанського центру соціально-психологічної реабілітації дітей, Ольга Тронова та Маргарита Бурлуцька – були присутні на заході від України.

Про що розповідає "Будинок зі скалок" Фільм данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта розповідає історію тимчасового дитячого притулку у нині окупованому Лисичанську. На момент знімання від лінії фронту його відділяли всього 20 кілометрів. Герої фільму – діти, позбавлені батьківського піклування. У притулку вони очікують на вирішення своєї долі: повернення до старої домівки або ж переїзду до нової. Тим часом самовіддані соцпрацівниці дарують дітям моменти радості та спокою і повертають у вже майже втрачене дитинство.

Фільм йде зараз в прокаті в Києві (Кіно42, Планета Кіно, Блокбастер, Жовтень, Ліра, Факел, Старт) та Львові (Планета Кіно, Форум).