Історик Микола Посівнич опублікував фотографії на своїй сторінці у фейсбуці, на яких видно червоний прапор та вивіску з написом "Хай живе велика Батьківщина – Союз Радянських Соціалістичних Республік".

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У Львові на зйомки фільму викликали поліцію

Після дзвінка перехожої, полісмени виїхали за вказаною адресою, де їм повідомили, що сцену вже зняли та символіку прибирають. Зазначимо, що зйомки відбувалися у палаці Сапіг, який є пам'яткою архітектури, та наразі там працює Українське товариство охорони пам'яток історії та культури.

Під час процесу фільмування "Лемик. Постріл в обороні мільйонів" свідомі громадяни викликали поліцію за вивішування комуністичних прапорів... Дякуємо всім за уважність. Чекаємо всіх на кінопрем'єру..,

– написав Микола Посівнич.



У Львові на зйомки фільму викликали поліцію / Скриншот допису історика

Нагадаємо, фільм "Лемик. Постріл в обороні мільйонів" заснований на реальних подіях, які сталися у Львові у 1933 році. Ідею фільму запропонував отець Михайло Греділь. Головний герой, 18-річний юнак Микола Лемик, був уродженцем Перемишлянщини, студентом Львівського університету та одним із найкращих бійців Організації Українських Націоналістів. Лемик виділявся своєю приємною зовнішністю та був вправним стрільцем. Наполегливість та вправність робили його винятковим агентом під керівництвом самого референта Крайової екзекутиви ОУН – Романа Шухевича.