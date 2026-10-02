Как сообщает People, режиссер фильма Креггер не хотел использовать компьютерную графику, поэтому съемочная группа решила сделать одну из сцен максимально реалистичной. Для этого с кранов на актера сбрасывали большие мешки с жидкостью, имитировавшие тела. Каждый из них весил около 68 килограммов.

Во время одного из дублей один из таких "мертвецов" упал опасно близко к Абрамсу.

Это могло его убить. Если бы он был на один шаг правее, он бы погиб, – признался режиссер.

Ирония в том, что опасный дубль все-таки оставили в фильме. Креггер пошутил, что кадр "того стоит", хотя сам признал, что был шокирован тем, насколько близко все подошло к реальной трагедии.



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Новая экранизация стала уже седьмым полнометражным фильмом по мотивам популярной серии видеоигр. Режиссером выступил Зак Креггер, известный по фильму ужасов "Оружие".

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По его словам, новая "Обитель зла" напоминает сам игровой опыт: герой постоянно движется вперед, попадает в все более опасные ситуации и пытается выжить.

Помимо Остина Абрамса, в картине также снялись Зак Черри, Кали Рейс и Пол Уолтер Гаузер.

Кстати, сейчас как раз вышел в прокат фильм "Верити". Но как снимали эротические сцены в фильме? О подробностях съемок рассказал Джош Гарнетт.