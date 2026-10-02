Мог погибнуть на месте: режиссер фильма "Оселя зла" рассказал о страшном инциденте во время съемок

Режиссер Зак Креггер рассказал, что исполнитель главной роли Остин Абрамс буквально оказался в шаге от трагедии во время работы над одной из самых эффектных сцен фильма.

Как сообщает People, режиссер фильма Креггер не хотел использовать компьютерную графику, поэтому съемочная группа решила сделать одну из сцен максимально реалистичной. Для этого с кранов на актера сбрасывали большие мешки с жидкостью, имитировавшие тела. Каждый из них весил около 68 килограммов.

Во время одного из дублей один из таких "мертвецов" упал опасно близко к Абрамсу.

Это могло его убить. Если бы он был на один шаг правее, он бы погиб, – признался режиссер.

Ирония в том, что опасный дубль все-таки оставили в фильме. Креггер пошутил, что кадр "того стоит", хотя сам признал, что был шокирован тем, насколько близко все подошло к реальной трагедии.



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Новая экранизация стала уже седьмым полнометражным фильмом по мотивам популярной серии видеоигр. Режиссером выступил Зак Креггер, известный по фильму ужасов "Оружие".

По его словам, новая "Обитель зла" напоминает сам игровой опыт: герой постоянно движется вперед, попадает в все более опасные ситуации и пытается выжить.

Помимо Остина Абрамса, в картине также снялись Зак Черри, Кали Рейс и Пол Уолтер Гаузер.

Кстати, сейчас как раз вышел в прокат фильм "Верити". Но как снимали эротические сцены в фильме? О подробностях съемок рассказал Джош Гарнетт.