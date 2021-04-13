Все сторонники "Монстров на каникулах" с восторгом посмотрели короткометражный фильм с любимым персонажем графом Дракулой. Уверены, что от "Домашних монстров" никто не сможет удержать смех!

По сюжету, граф Дракула завел питомца Цюрика. Но в необычного хозяина – необычные животные, поэтому во дворце поселился щенок размером в пятиэтажку. Озорной собака грустит, когда граф Дракула занимается своими ежедневными делами в гостинице Трансильвания, а потому главный герой и не подозревает, какие курьезные происшествия его ждут с домашним любимцем.

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"А что, если бы наши любимые герои имели домашних животных? Вместе с командой мы решили пофантазировать, неожиданные и курьезные ситуации могли бы постигнуть монстров из Отеля Трансильвания, если бы у них были четвероногие друзья. Представьте, что ваш золотистый ретривер роста как 5-этажного здание! Или же чихуахуа дышит огнем!" – анонсировали режиссеры Дженнифер Клуска и Дерек Драймон.



Граф Дракула со своим псом в "Домашних монстрах" / Фото Пресс-служба



Главные герои "Домашних монстров" / Фото Пресс-служба

Ролик "Домашние монстры" получил бешеную популярность в сети, а после премьеры появилась и украиноязычная версия короткометражного фильма.

"Мы получили большое количество положительных эмоций, работая над созданием персонажей анимации "Домашние монстры", и пытались сделать их столь же смешными и странными, каковы герои истории "Монстры на каникулах". Надеемся, зрителям понравится и они с нетерпением ждать возвращения монстров- животных в новом приключении", – добавили авторы ленты.