Для тех, кто хочет хорошо провести время: 2 дорамы, которые заинтересуют с первых минут

В последние годы зрители неустанно следят за выходом на экраны новых дорам. Кинематографисты создали немало таких сериалов, которые с головой погружают в сюжет.

Кино 24 подготовило 2 дорамы, от которых трудно оторваться. Несмотря на то, что они кардинально отличаются друг от друга, все же уверены, что каждая из них придется вам по душе.

Смотрите также 3 сериала про юристов, которые должен увидеть каждый киноман

"О, моя Венера"

Это легкая и ироничная комедия о девушке, которая страдает от лишнего веса и о ее взаимоотношениях со строгим фитнес-тренером.

После того, как главную героиню Кан Чу Ын бросил парень, с которым она встречалась 15 лет, из-за того, что она немного поправилась, энергичная юристка решила изменить свою жизнь. Так, она попадает в руки элитного фитнес-тренера, чтобы привести себя в форму. Он обаятельный, успешный и у него есть жесткие методы, как превратить обычную девушку в ослепительную красавицу. Динамичный микс характеров персонажей и их интригующие отношения не дадут вам оторваться от экрана.

"О, моя Венера": смотрите онлайн трейлер дорамы

"Врач-призрак"

Для тех, кто любит фильмы или сериалы о сверхъестественном, эта дорама будет идеальным выбором для просмотра. Сериал расскажет о талантливом хирурге Чха Ен Мине, что спас бесчисленное количество жизней. Однако у него точно были проблемы с коммуникацией, ведь во время общения с людьми он часто был холодный и жестокий. Однако таким он является как с пациентами, так и со своими коллегами.

К сожалению, приходит печальная весть, ведь авария унесла жизнь этого врача. Однако не все так просто, поскольку после трагического случая, дух Чха Ен Мина оказывается в теле молодого, неопытного ординатора Го Сын Така.

"Врач-призрак": смотрите онлайн трейлер дорамы

Яркие эмоциональные переживания, замечательные диалоги и интересные сюжеты – это то, что вы сможете увидеть в этих дорамах. Приятного киносеанса!