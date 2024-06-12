Приготовьтесь окунуться в мир юристов и адвокатов с лучшими сериалами, которые переполнены интригами, эмоциями и увлекательными сюжетами. Кино 24 предлагает 3 сериала на выбор для хорошего вечера за просмотром интересной ленты.

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"Форс-мажоры"

Из всех сериалов о юристах этот, пожалуй, наиболее популярный.

В нем зрители встречают Майка Росса, яркого и талантливого юношу, который мечтает стать юристом. Несмотря на отчисление из университета из-за неудачной аферы, в жизни Майка происходит неожиданный поворот, когда он попадает на собеседование в ведущую юридическую фирму Нью-Йорка, которую возглавляет легендарный адвокат Харви Спектер. Сразу распознав потенциал Майка, Харви приглашает его присоединиться к своей команде и вместе начать новую увлекательную главу в его жизни...

"Форс-мажоры": смотрите онлайн трейлер сериала

"Хорошая жена"

Главная героиня Алисия Флоррик когда-то приняла смелое решение променять карьеру адвоката на роль преданной жены и матери. Пока ее муж взлетел к вершине карьеры прокурора, она же посвятила себя дому и детям. Но, когда их семью всколыхнул скандал и Питер оказался за решеткой, Алисии пришлось начинать все сначала. Продав дом и устроившись на работу младшим сотрудником в юридическую фирму, женщина решительно берется за работу. Теперь, спустя тринадцать лет, она снова готова зайти в зал суда, доказать свою ценность и бороться за свое место юриста.

"Хорошая жена": смотрите онлайн трейлер сериала

"Компаньоны"

Зрителям стоит приготовиться к встрече с динамичным дуэтом Питера Бэша и Джареда Франклина в сериале о судьях и адвокатах. Эти двое амбициозных друзей начинают с мелких дел, но когда они выигрывают судебный процесс против крупной фирмы, их жизнь резко меняется. Неожиданно директор компании решает нанять молодых специалистов. Напарников ждут запутанные и громкие дела, но Джаред и Питер не меняют своих методов работы, из-за которых постоянно попадают в неприятности.

"Компаньоны": смотрите онлайн трейлер сериала

Каждый из этих сериалов заслуживает, чтобы выделить время на их просмотр. Приятного киносеанса!