Кино 24 расскажет о культовых комедийных сериалах, которые поднимут настроение даже в самый мрачный день. Окунитесь в мир комедии вместе с лентами из подборки.

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"Друзья"

С момента своего запуска в 1994 году, сериал "Друзья" завоевал сердца зрителей по всему миру. За 10 сезонов, выпущенных в течение 10 лет, он закрепил за собой место одного из самых любимых телевизионных проектов в истории.

Сериал расскажет о компании из 6 друзей: Рэйчел, Монику, Чендлера, Джои, Росса и Фиби. Все они могут быть разными, но всегда стоят горой друг за друга. Рэйчел – балованная "папина дочка", Моника – чистюля-повар, Фиби – массажистка и певица, Чендлер – типичный офисный работник, Джои – актер, который больше всего в жизни любит еду и женщин, а Росс – палеонтолог, от которого женщина ушла к другой.

Независимо от того, это разговоры в их любимом кафе, или преодоление жизненных взлетов и падений, эта шестерка знает, как сделать жизнь интересной.

"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала

"Как я встретил вашу маму"

Этот замечательный ситком, который выходил на экраны с 2005 по 2014 год, часто сравнивают с "Друзьями". Юмором этого проекта, очарованием, романтикой и милыми персонажами невозможно не восхититься.

Смотря этот проект, зрители отправятся в трогательное путешествие вместе с Тедом Мосби, который рассказывает историю о том, как он встретил любовь всей своей жизни. Каждая деталь, тщательно вплетена в повествование, заставляет с нетерпением ждать разгадку тайны, кто же является матерью его двух детей.

Этот сериал, возможно, не имеет запутанных сюжетных линий, но он наполнен трогательными историями о дружбе, любви и семье, которые, несомненно, найдут отклик у каждого зрителя.

"Как я встретил вашу маму": смотрите онлайн трейлер сериала

"Теория Большого взрыва"

В 2007 году кинотворцы подарили нам суперпопулярный американский ситком "Теория Большого взрыва", в котором вышло 10 сезонов.

История рассказывает о приключениях гениальных физиков Леонарда, Шелдона, Говарда и Раджеша, которые живут своей причудливой и нестандартной жизнью. Несмотря на свой супер ум, они трогательно наивны и часто попадают в комедийные ситуации. Но все меняется к лучшему, когда их пути пересекаются с энергичной блондинкой Пенни.

"Теория Большого взрыва": смотрите онлайн трейлер сериала

"Офис"

"Офис" – это мокьюментари, которое погружает в ежедневную рутину офиса бумажной компании, где обычные работники вызывают смех своими взаимоотношениями.

По сюжету, действия происходят в небольшом филиале канцелярской компании, где в офисе всегда бурлит жизнь. Где-где, а там точно никогда не бывает скучно. Этот сериал гарантированно подарит много историй о выходках главных героев на рабочем месте, веселых шуток и много смеха.

"Офис": смотрите онлайн трейлер сериала

Эти комедийные сериалы и сейчас продолжают быть популярными среди зрителей. Поэтому, если вы хотите интересно провести время, включайте сериал из подборки и наслаждайтесь интересными историями.