Netflix продолжает подогревать интерес к новому фильму "Достать ножи: Стеклянная луковица". Стриминг опубликовал виртуальный 3D-тур по острову, который владеет главный герой ленты Майлз Брон.

"Достать ножи: Стеклянная луковица" – детективный фильм режиссера и сценариста Райана Джонсона с Дэниелом Крейгом в главной роли. Премьера состоялась 23 декабря 2022 на Netflix.

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Netflix опубликовал виртуальный 3D-тур островом из фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица"

На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет 97% от критиков и 92% от зрителей. По сюжету, главный герой Майлз Брон владеет роскошным островом с большим бассейном и парком под названием "Стеклянная луковица". Каждый год он приглашает своих друзей, которые самодовольно называют себя "Разрушителями", для веселого отдыха на выходных. На этот раз он отправил им всем многослойные головоломки, открыв которые, они получают приглашение на остров. Там они должны сыграть игру – угадать загадку таинственного убийства. Однако что-то пошло не так. К друзьям приобщается детектив Бенуа Бланк – и дальше начинается самое интересное. Чтобы не спойлерить – рекомендуем посмотреть ленту.

"Достать ножи: Стеклянная луковица": смотрите трейлер

В конце декабря Netflix поделился виртуальным 3D-туром роскошным островом, в котором подробно описывается частное владение Майлза Брона в Греции.

Совершите 3D-тур #GlassOnion и узнайте, как Райан Джонсон и его команда воплотили в жизнь роскошный райский остров Майлза Брона,

– написал Netflix в твиттере.

Режиссер фильма Райан Джонсон поделился твитом и дополнил: "Это достаточно круто и воплощает в жизнь замечательную работу нашего художника-постановщика Рика Хайнрихса. Также мне хочется, чтобы игра в стиле Myst состоялась на острове".

"Стеклянная луковица" из фильма "Достать ножи 2" / Фото Netflix