В комедии от сценариста и режиссера Райана Джонсона всемирно известный детектив Бенуа Бланк (Дениел Крейг) отправляется в Грецию, чтобы раскрыть тайну, связанную с миллиардером и его колоритными друзьями.

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"Достать ножи: Стеклянная луковица": отзывы

По сюжету киноактер Эдвард Нортон играет Майлза Брона, миллиардера-технаря, который далеко не так гениален, как он думает. Ежегодно он собирает свою компанию - группу людей, которые самодовольно называют себя "Разрушителями" – для роскошного отдыха на выходных. На этот раз он отправил им всем многослойные головоломки, открыв которые, они получают приглашение к Стеклянному луку. Чтобы разгадать тайну убийства, к друзьям приобщается детектив Бенуа Бланк. А дальше начинается самое интересное.

Не хотим спойлерить, потому предлагаем посмотреть фильм. Сейчас вот несколько отзывов на вторую часть:

"Мне нравится, что здесь Крейг наконец-то не каменный бонд, а показывает множество эмоций. Классно, что Бенуа Бланк сияет, но не ослепляет своих компаньонок в обоих фильмах, давая им развиться и в принципе самостоятельно все решить";

"Великолепный фильм на вечер, Немного затянут, но оно того стоит. Редко смотрю детективы, но этот достоин внимания";

"Как простой ценитель скажу, что смотреть фильм очень приятно и интересно. Хорошие актеры, атмосфера. Не смотрела первую часть, не буду сравнивать с другими фильмами – каждая лента как чистый лист";

"Вторая часть более интересна, чем первая. Хотя и первая очень неплохая. Фильм понравится любителям детективов однозначно";

"Стеклянная луковица" пропитан волшебными моментами и остроумными диалогами, а также великолепной игрой Жанель Моне в роли лучшей подруги Брона";

"Стеклянная луковица" – не идеальный фильм, но он позволяет хорошо провести время";

"Яркий и игривый детектив, идеально подходящий для побега от праздничного сезона".

"Достать ножи: Стеклянная луковица": смотрите трейлер

Режиссером и продюсером фильма, как мы упоминали выше, выступил Райан Джонсон, известный такими проектами, как "Пуститься берега" и "Петля времени". В 2020 году Райан Джонсон за этот фильм одержал победу на Оскаре в категории "Лучший сценарий".

Первая часть "Достать ножи" вышла в 2019 году и преуспела. В черной комедии речь шла о расследовании убийства писателя Харлана. Детектив подозревал и опросил всех членов семьи, которые могли иметь "зуб" на своего пожилого родственника.

Во второй части представлены громкие имена Голливуда: