"Крик 6" – американский фильм ужасов, являющийся продолжением одноименного фильма 2022 года. Съемки начались в Монреале летом, а премьера намечена на 10 марта следующего года.

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Чего ожидать о шестой части "Крика" с Дженной Ортегой и Кортни Кокс

Творческая группа и актерский состав

Режиссерами снова стали Мэтт Бэттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, а сценарий написали Джеймс Вандербилт и Гай Бусик. Исполнительным продюсером выступил Кевин Уильямсон.

Известно, что шестая часть станет первым фильмом франшизы, в котором не появится персонаж Сидни Прескотт. Нив Кэмпбелл, которая снималась в фильмах "Крик" в течение 26 лет, отказалась от участия в новом проекте из-за условий ее контракта и гонорара, сделав официальное заявление.

Как женщине, мне пришлось очень много работать, чтобы мой труд был по достоинству оценен, особенно когда дело касается "Крика". Я почувствовала, что предложение, которое мне сделали, не соответствует ценности, которую я привнесла во франшизу. Это было очень тяжелое решение. Всем моим поклонникам: "Я люблю вас",

– призналась актриса Нив Кэмпбелл.

В свои роли вернутся Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Мейсон Гудинг, Джасмин Савой Браун, Кортни Кокс и Гейден Панеттьер. Одну из ролей сыграет Дермот Малруни.

В июне Дженна Ортега сообщила, что в новом фильме призрачное лицо будет "намного более агрессивным и жестоким".

"Крик 6": смотрите трейлер фильма



Сюжет шестой части

После того как в 5-й части Прескотт сбежала из родного города Вудсборо, с которым ее связывал ряд убийств, она получает звонок от Дьюи. Шериф сообщает о том, что убийства снова возобновились, поэтому ей следует вернуться в родной город. Объединившись с друзьями, их ждет новая борьба с убийцей.

Будет ли в "Крике 6" только один убийца? Если посмотреть на убийц в предыдущих фильмах, то очевидно нет. Двое в первом, двое во втором и один в третьем. Потом у нас снова было два в четвертом и два в последнем фильме.

Что отличает новый "Крик" от предыдущих частей? Да, это большое количество главных героев, которые в этот раз смогли выжить в резне "Сидни должно умереть". Поэтому в 6-й части будут рассказывать истории выживших в предыдущей части "Крика". События в фильме будут проходить в Нью-Йорке, куда переедут четверо молодых людей. По замыслу Уильямсона, шестая часть сконцентрируется на истории Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) и ее браке с Дьюи Райли (Дэвид Аркетт).