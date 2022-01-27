Достойная память: 5 щемящих художественных фильмов о Холокосте

Уроки истории невозможно забыть. Особенно если они унесли миллионы жизней невинных людей. Редакция Кино 24 предлагает подборку удивительных художественных фильмов, которые напомнят о важности ценности человеческой жизни и достоинства.

О темных страницах истории трудно говорить словами, ведь все страшные преступления ХХ века, такие как Холокост и Голодоморы все еще болят. Но мы должны знать обо всех этих ужасных фактах, чтобы не позволить истории повториться. Лучше всего со сложными рассказами справляется искусство, особенно – кинематограф.

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5 художественных фильмов о Холокосте

Мальчик в полосатой пижаме

Щемящая и трагическая история о дружбе, которая возникла между двумя мальчиками: свободным и из концентрационного лагеря.

Бруно не знает, что происходит в лагере, и не задумывается о находящихся там людях, ведь родители ему объясняют, что люди в концлагере – это всего лишь больные, нуждающиеся в заботе и лечении. Жизнь мальчика кардинально меняется после его знакомства с ребенком, находящимся по ту сторону решетки. К чему может привести такая невинная дружба?

"Мальчик в полосатой пижаме" 2008: смотрите трейлер фильма

Чтец

Это экранизация книги Бернхарда Шлинка, юриста, профессора и писателя из Германии. Рассказ ленты разделен на три отдельные истории, которые постепенно всплывают в памяти старого Михаэля Берга. Первая часть, переносит нас в военную Германию 50-х годов XX века, в маленький провинциальный городок. Там юный Михаэль заводит, казалось бы, безобидный роман со старшей женщиной, он видит только романтическую сторону их отношений. События второй части разворачиваются в 60-х годах уже в Берлине. Там Михаэль учится ремеслу юриста. На одном из слушаний в суде он не верит своим глазам, ведь одной из подсудимых оказывается его бывшая любовница с юности. Третий рассказ переносит нас уже в 1990-е годы и подводит нас к неожиданной развязке двух сплетенных жизней в полвека.

"Чтец" 2008: смотрите трейлер фильма

Жизнь прекрасна

Один из самых страшных и жизнерадостных фильмов о Второй мировой. События картины развиваются в Италии и рассказывают об итало-еврейской семье, которую отправляют в концлагерь. Мудрый отец семейства говорит сыну, что все, что происходит вокруг, просто масштабная игра, поэтому обещает мальчику, что если тот не попадется на глаза надзирателям, его ждет приз — настоящий танк. Фильм удостоен многих наград, включая три Оскара.

"Жизнь прекрасна" 1997: смотрите трейлер фильма

Пианист

Самый музыкальный фильм о Второй мировой войне. Композитор-еврей Владислав Шпильман попадает в варшавское гетто. Неожиданно от страшной смерти его спасает немецкий офицер, который услышал, как тот играет на пианино. Лента Романа Полански завоевала три Оскара и Золотую пальмовую ветвь в Каннах-2002.

"Пианист" 2002: смотрите трейлер фильма

Список Шиндлера

Самая популярная военная драма Стивена Спилберга о загадочной фигуре немца Оскара Шиндлера, который спас жизни более тысячи евреев. Интересно, что режиссер получил настоящее разрешение снимать в лагере Аушвиц, но решил, что это будет нечестным поступком относительно всех погибших, поэтому весь фильм снимали исключительно на фоне специальных декораций в павильонах.

"Список Шиндлера" 1994 года: смотрите трейлер фильма