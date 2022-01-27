Про темні сторінки історії важко говорити словами, адже всі страшні злочини ХХ століття: такі як Голокост та Голодомори, все ще болять. Але ми повинні знати про все ці жахливі факти, щоб не дозволити історії повторитись. Найкраще зі складними оповідями справляється мистецтво, а особливо – кінематограф.

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5 художніх фільмів про Голокост

Хлопчик у смугастій піжамі

Щемлива та трагічна історія про дружбу, що виникла між двома хлопчиками: вільним та з концентраційного табору.

Бруно не знає, що відбуваються в таборі, та не замислюється про людей, які там перебувають, адже батьки йому пояснюють, що люди у концтаборі – це всього лише хворі, які потребують турботи та лікування. Життя хлопчика кардинально змінюється після його знайомства з дитиною, що знаходиться по той бік ґрат. До чого може привести така безневинна дружба?..

"Хлопчик у смугастій піжамі" 2008: дивіться трейлер фільму

Читець

Це екранізація книги Бернхарда Шлінка, юриста, професора та письменника з Німеччини. Розповідь стрічки поділено на три окремі історії, які поступово спливають у пам'яті старого Міхаеля Берга. Перша частина, переносить нас у військову Німеччину 50-х років XX-го століття, в маленьке провінційне містечко. Там юний Міхаель заводить здавалось би невинний роман зі старшою жінкою, він бачить лише романтичну сторону їх стосунків. Події другої частини розгортаються у 60-х роках вже у Берліні. Там Міхаель навчається ремеслу юриста. На одному із слухань у суді він не вірить своїм очам, адже однією з підсудних виявляється його колишня коханка з юності. Третя розповідь переносить нас уже у 1990-ті роки і підводить нас до несподіваної розв'язки двох сплетених життів у пів століття.

"Читець" 2008: дивіться трейлер фільму

Життя прекрасне

Один із найстрашніших та найжиттєрадісніших фільмів про Другу світову. Події картини розвиваються в Італії та розповідають про італо-єврейську сім'ю, яку відправляють до концтабору. Мудрий батько сімейства каже синові, що все, що відбувається навколо, є просто масштабною грою, тож хлопчику обіцяє, якщо той не попадеться на очі наглядачам, на нього чекає приз — справжній танк. Фільм удостоєний багатьох нагород, у тому числі трьох Оскарів.

"Життя прекрасне" 1997: дивіться трейлер фільму

Піаніст

Найбільш музичний фільм про Другу світову війну. Композитор-єврей Владислав Шпільман потрапляє у варшавське гетто. Несподівано від страшної смерті його рятує німецький офіцер, який почув, як той грає на піаніно. Стрічка Романа Поланські завоював трьох Оскарів та Золоту пальмову гілку у Каннах-2002.

"Піаніст" 2002: дивіться трейлер фільму

Список Шиндлера

Найпопулярніша військова драма Стівена Спілберга про загадкову постать німця Оскара Шиндлера, який врятував життя понад тисячі євреям. Цікаво, що режисер отримав справжній дозвіл фільмувати у таборі Аушвіцу, але вирішив, що це буде нечесним вчинком щодо усіх загиблих, тож увесь фільм знімали виключно на фоні спеціальних декорацій у павільйонах.

"Список Шиндлера" 1994: дивіться трейлер фільму