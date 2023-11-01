Перед просмотром следует погрузиться в жанр и узнать, какие произведения сделали его популярным. Все началось с книг, собственно, как и "Голодные игры".

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Must read: "1984"

Роман, редко нуждающийся в представлении, и может называться королем антиутопий. Написан Джорджем Орвеллом в 1948 году. Эта дата является основой названия – писатель просто отразил две последние цифры.

Действие книги разворачивается в тоталитарном обществе, которым руководит партия, возглавляемая вездесущим Большим Братом. Главный лозунг режима "Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила!" стало известно на весь мир и символизирует манипулятивное использование языка и искажение реальности правительством. В романе сплелись темы государственной слежки, цензуры, манипуляции правдой, стремление к свободе, сопротивлению власти, страсти, любви, а финал чувствуется, словно выстрел в голову.

Символично, в 1984 году вышел британский фильм "1984", считающийся лучшей экранизацией.

Rotten Tomatoes : 73% от критиков и 71% от зрителей.

: 73% от критиков и 71% от зрителей. Рейтинг IMDb : 7.1

: 7.1 Metacritic: 67/100 от критиков, 6.0 от зрителей

Также в 2013 году роман был инсценирован в Ноттингемском театре в Англии. По этой пьесе в 2021 году началась работа над минисериалом Wiip Studio. Однако сейчас судьба проекта неизвестна.

"1984": смотрите онлайн трейлер экранизации

Popular: "Прекрасный новый мир"

Роман Олдос Гаксли был опубликован в 1932 году и стал одной из самых выдающихся антиутопий. Предполагают, что "Прекрасный новый мир" повлиял на Орвелла при написании "1984 года".

Действия романа Гаксли происходят в футуристическом мировом государстве, где люди созданы для определенных ролей. Более низкие касты существуют для обслуживания, выше пользуются привилегиями. Для подавления отрицательных эмоций и поддержания стабильности правительство использует наркотик под названием "сома". Потребительство является главной целью жизни, а любые чувства и чувство индивидуальности считаются верхом непристойности. Смятение в определенный ритм вносит Джон, выходец из резервации, где живут обычные люди.

Роман дважды экранизировали, в 1980 и 1998 годах, оба фильма довольно отличаются от оригинала и имеют не очень положительные отзывы критиков. Также в 2020 году мир увидел сериал, который является достаточно свободной адаптацией первоисточника. Вместо правительства здесь выступает искусственный интеллект, так что общая атмосфера немного напоминает "Черное зеркало". Сериал выглядит утонченно, соблазнительно и зрелищно.

Rotten Tomatoes : 47% от критиков и 78% от зрителей.

: 47% от критиков и 78% от зрителей. Рейтинг IMDb : 7.0

: 7.0 Metacritic: 54/100 от критиков, 6.7/10 от зрителей

"Прекрасный новый мир": смотрите онлайн трейлер экранизации

Feminist: "Рассказ служанки"

Этот роман-антиутопия авторства канадской писательницы Маргарет Этвуд был издан в 1985 г. Эта феминистическая научная фантастика повествует о будущем вымышленной Республики Галаад, в котором только одна женщина из ста может рожать. Поэтому их собирают в специальные лагеря, а затем отдают в репродуктивное рабство военным, которые являются господствующим слоем. Таких женщин называют служанками.

Произведение имеет одну полнометражную экранизацию 1990 года, которая была не очень успешна, и популярный сериал Hulu, который начали выпускать с 2017 года по настоящее время. Именно в многосерийном проекте удалось раскрыть богатый мир романа, о чем свидетельствуют 8 наград "Эмми", два "Золотых глобуса" и высокие оценки на главных обзорных ресурсах.

Rotten Tomatoes: 83% от критиков и 65% от зрителей

83% от критиков и 65% от зрителей Рейтинг IMDb : 8.4

: 8.4 Metacritic: 81/100 от критиков, 7.4/10 от зрителей

Сейчас шоу имеет 5 сезонов, первые два публика приняла лучше следующих. Завершится сериал шестым сезоном. Однако на этом история этой антиутопии не заканчивается, ведь в планах потокового сервиса экранизировать роман "Завещания", продолжение первоисточника.

"Сказок служанки": смотрите онлайн трейлер экранизации

Cult: "Механический апельсин"

Роман Энтони Берджес был опубликован в 1962 году. В произведении поднимаются вопросы человеческой жестокости, свободы воли и выбора. События происходят в антиутопической Англии, где возникла молодежная субкультура чрезвычайной жестокости. История повествует о группе подростков во главе с ультражестким Алексом. После очередного преступления его арестовывают. Жизнь в тюрьме невыносима для него, поэтому он соглашается принять участие в медицинском эксперименте, чтобы выйти на свободу. Однако желаемые свобода и жизнь оказываются не такими, как ожидал юноша.

Из-за обилия подросткового насилия роман получил смешанные отзывы. Однако это не помешало ему стать культовым и послужить основой для создания известного фильма Стэнли Кубрика, по популярности превзошедшего первоисточник.

Релиз фильма состоялся в 1971 году. Некоторые группы подростков начали подражать главным героям, поэтому в Англии фильм был запрещен вплоть до 1999 года. Несмотря на все препятствия и скандалы, картина имела кассовый успех и четыре номинации на Оскар. Статус культового она получила уже после 2000-х, когда с нее сняли клеймо запретной.

Rotten Tomatoes: 87% от критиков и 93% от зрителей

87% от критиков и 93% от зрителей Рейтинг IMDb: 8.3

8.3 Metacritic: 77/100 от критиков, 7.1/10 от зрителей

"Механический апельсин": смотрите онлайн трейлер экранизации

Bestseller: "Голодные игры"

Трилогию для молодежи написала американская писательница Сюзанна Коллинз. Первые "Голодные игры" опубликовали в 2008 году, "В огне" и "Переспівниця" - в 2009 и 2010 году соответственно. Главными вдохновителями идеи были греческий миф о Минотавре, гладиаторских боях и современных реалити-шоу. Так и родился мир антиутопического государства Панем, где округа должны присылать детей для жестокого телевизионного шоу, где они должны биться насмерть. Это своеобразное наказание и напоминание о могуществе правительства после великого восстания против Капитолия – главного города страны.

Читатели хорошо восприняли все романы, быстро ставшие бестселлерами. В 2012 году трилогия стала самой продаваемой на Amazon, превзойдя даже самого "Гарри Поттера". Принимая во внимание успех, экранизация была очевидной. Первый фильм саги вышел в 2012 году, собрав 686 млн долларов при бюджете в 78 млн. Однако самой успешной по сборам и оценкам является вторая часть. Бокс-офис "В огне" составил 865 011 746 долларов при бюджете в 125 млн. долларов.

Rotten Tomatoes: 90% от критиков и 89% от зрителей

90% от критиков и 89% от зрителей Рейтинг IMDb: 7.5

7.5 Metacritic: 76/100 от критиков, 7.9/10 от зрителей

В 2020 году вышел роман-приквел "Баллада о певчих птичках и змеях", который получил в целом положительные отзывы критиков и понравился большинству читателей. 16 ноября события книги перенесутся на экран. Нам расскажут о становлении Кориолана Сноу, которые привели к превращению его в тирана. Также мы узнаем больше о создании Голодных игр и, собственно, об их создателе. И, конечно же, нас ждут непревзойденный визуал, любовь, экшн и жестокость – фильму был присвоен рейтинг PG-13.

Каст собрал как настоящих звезд экрана, так и дебютантов в громких полнометражных проектах. Среди известных актеров – Питер Динклейдж, Рэйчел Зеглер, Виола Дэвис. Главную роль воплотил Том Блит, до этого игравший в независимых фильмах. Режиссером выступил Фрэнсис Лоуренс, снимавший последние три части оригинальной серии "Голодных игр". Тестовые показы показали высокие результаты, поэтому можно надеяться на увлекательный и яркий рассказ.

"Голодные игры": смотрите онлайн трейлер экранизации