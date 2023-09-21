"Довбуш" стал самым кассовым игровым фильмом года: интересные факты о фильме

Украинский фильм "Довбуш", вышедший в кино 24 августа, за первый месяц премьеры стал самым кассовым игровым фильмом года. Он собрал более 43 миллионов гривен.

Над фильмом работало около 3 тысяч человек. Съемки начались еще в 2018 году, а бюджет составил 120 миллионов гривен.

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Героическая история опришка Довбуша вдохновляет, а невероятные боевые сцены и увлекательные кадры построение горян впечатляют. В материале 24 Канала узнайте основные факты о ленте и почему стоит посмотреть фильм в кино.

Почему стоит посмотреть "Довбуша" в кино