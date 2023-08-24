В 2014 году одна из известнейших украинских актрис Римма Зюбина публично заявила, что больше не будет заходить в один кадр с актерами из России. Ее позицию поддержали Ирма Витовская, Ада Роговцева, Ахтем Сеитаблаев и Виктория Билан.

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5 украинских актеров, отказавшихся от сотрудничества с россиянами в 2014 году

Римма Зюбина

Украинская актриса, телеведущая и общественная активистка. Обладательница престижной награды Золотой волчок в номинации "Лучшая женская роль" за ее исключительную игру Дарьи в фильме "Гнездо горлицы", вышедшем в 2016 году. За эту роль Зюбина также получила награду на Международном кинофестивале в Мангейме, Германия, в 2016 году, и на Международном кинофестивале "Любовь это безумие" в Варне, Болгария, в 2017 году в номинации "Лучшая женская роль". В 2004 и 2008 получила театральную премию "Киевская пектораль".

В 2014 году Римма Зюбина официально объявила о своем решении прекратить сотрудничество с кино- и телепроизводствами, связанными с Россией. Также она отказалась от государственного звания "Заслуженная артистка", поскольку принимает его как советскую награду.

Римма Зюбина также вошла в 100 женщин, отмеченных Всеукраинским рейтинговым журналом "Гордость и красота Украины" 2019 года.

Римма Зюбина / Фото из фейсбука актрисы

Ахтем Сеитаблаев

Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Дебютировал в кино в 2003 году, когда сыграл роль среднего брата Умая в украинской драматической ленте Олеся Санина "Мамай".

Широкую популярность украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев приобрел с 2013 года. Именно в этот период вышла на экраны историческая военная драма "Хайтарма". Интересным для зрителей стал также его следующий успешный проект – фильм "Домой" режиссера Наримана Алиева. В 2021 году Ахтем Сеитаблаев поразил своим актерским мастерством в фильме "Мы являемся Мы рядом". Эта артхаузная работа в черно-белом цвете и рассказывает драматическую историю потери и любви.

В этом году на широкие экраны вышла военная драма "Мирный-21" о луганских пограничниках, давших бой оккупантам, несмотря на преимущество врага в силе и технике, в 2014 году.

В 2022 году, в первые дни российского вторжения в Украину, Ахтем записался в ряды территориальной обороны города Киева.

Ахтем Сеитаблаев / Фото с фейсбука актера

Ада Роговцева

Ада Роговцева стала известна как выдающаяся актриса, а также признанная личность в истории Украины. Ее популярность не ограничивается только актерским мастерством – оно также выступает в роли важной гражданской фигуры.

Первый шаг Ады Николаевны на театральную сцену был сделан в 1959 году, когда она выступила в главной роли в спектакле "Юность Поли Вихревой". В тот момент ей было всего 22 года. За свою карьеру в театре она успешно сыграла более 50 ролей.

Ада Роговцева завоевала первую кинороль уже в возрасте 18 лет, выступив в фильме "Укрощение огня", где она воплотила образ Натальи Башкирцевой. Ее имя стало широко известным благодаря фильму "Вечный зов", и среди других ее популярных фильмов можно отметить такие, как "Обручальное кольцо с рубином", "11 детей из Моршина", "Спросите у осени" и "Я люблю своего мужа".

Известно, что украинская артистка театра и кино 60 лет своей жизни посвятила русской культуре, но, несмотря ни на что, не изменила Украине.

Мне украинцы простили. Никто и никогда мне "не забросил". Не упоминали. Я все рассказываю, я откровенна. Люди видят, что состояния у меня нет. Может, из-за этого появилось доверие,

– поделилась Роговцева.

После войны, которая началась в 2014 году, Роговцева разорвала все рабочие связи с Россией. В последнее время она появилась в таких проектах, как "Где деньги" и "Мама. Продолжение".

Ада Роговцева / Фото с фейсбука "Смотри украинское"

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Ирма Витовская

Свою актерскую карьеру Ирма Витовская начала в Молодом театре в Киеве еще в 1998 году. Она получила признание от широкой аудитории благодаря своему участию в популярном телевизионном шоу "Леся+Рома" в начале 2000-х годов. В течение двух лет подряд, в 2019 и 2020 годах, Ирма Витовская одержала победу в номинации "Лучшая женская роль" на престижной премии Золотой волчок.

В 2019 году она была признана лучшей своей роли украинско-американского фильма "Ворота", а в 2020 году – за выступление в фильме Антонио Лукича "Мои мысли тихие". Более того, ее профессиональная игра в роли матери-заробитчанки в фильме Лукича была отмечена наградой "Золотой Дюк" на Одесском международном кинофестивале 2019 года.

После российской вооруженной агрессии против Украины в 2014 году Ирма Витовская отказалась от сотрудничества с российскими кинопроизводителями. Война – это не дружба между народами. Не мы взяли Ростов или Воронеж… У художников должна быть сознательная гражданская позиция. Афиши российских артистов на месте расстрела наших ребят меня унижают,

– отметила она.

Ирма Витовская / Фото из фейсбука актрисы

Виктория Билан-Ращук

Киевская актриса театра и кино, боец батальона "Свобода", 24 года Виктория Билан-Ращук посвятила актерской карьере. Сейчас занимается организационными вопросами в батальоне, волонтерит и отправляет бойцам самое нужное в горячие точки войны.



Муж Виктории, актер Владимир Ращук сейчас младший лейтенант, командир 7-й роты 3-го батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж".

Виктория Билан с мужем Владимиром / Фото из фейсбука актрисы