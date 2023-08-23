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"Сага"

В сериале "Сага" говорится о самых значительных событиях истории Украины. Война, революции, Голодомор, сталинские репрессии, оккупация Киева 1941 года, Чернобыльская катастрофа, распад Советского Союза, провозглашение независимости Украины и события Революции Достоинства. На примере главных героев зрители увидят, как украинцы переживали исторические события и пытались спасти главное – свою семью.

"Сага" 2020: смотрите трейлер



"И будут люди"

"И будут люди" – украинский драматический эпический сериал. Этот проект основан на одноименном романе Анатолия Димарова. Сериал состоит из 12 серий, посвященных отдельным персонажам.

Сериал создает реалистичный образ подлинной истории украинского села и его народа. Он раскрывает удивительную драму поколений, в период турбулентных событий 1930-х годов переживавших угрозу уничтожения.

Хотя события саги происходят более ста лет назад, зрители ощущают общие мотивы, чувства и мнения героев. Ведь нас объединяют вечные ценности: несгибаемая воля любить, оставаться верной себе, защищать свой дом и близких. Многие зрители распознают в персонажах своих бабушек, дедушек и даже себя, поскольку то, по чему они проходили, становится актуальным и сегодня.

"И будут люди" 2020: смотрите трейлер

"Век Якова"

"Век Якова" – исторический минисериал с четырьмя эпизодами. Сюжет основан на одноименном романе Владимира Лыса.

Основной герой – простой украинский крестьянин, которого судьба беспощадно испытывала. Сериал отражает многогранность жизни, любви и польского господства на Западе, нашей культуры и истории Украины. Эта увлекательная и романтическая драма вряд ли оставит кого равнодушным.

"Век Якова" 2016: смотрите часть первую

"Первые ласточки"

"Первые ласточки" – украинский молодежный телесериал-антология. Каждый сезон предлагает зрителям самостоятельный минисериал со своими героями и их уникальными историями. К примеру, первые два сезона совместно объединяет загадочный антагонист "Друг".

Первый сезон предлагает углубленное изучение жизни подростков в школе, второй – университетские будни факультета журналистики. Обычная их повседневность украшена разнообразными приключениями.

Однако сериал также можно воспринимать как триллер или детектив благодаря включению в сюжет убийств и их расследований. Раскрывая запутанные истории жизни, молодые герои раскрывают многие тайны своих сверстников, а также поднимают социальные вопросы, интересующие современное поколение.

"Первые ласточки" 2019: смотрите трейлер

"Поймать Кайдаша"

Сериал был создан на основе повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Сценарий был адаптирован к современным реалиям с целью отразить зрителю, на примере семейных конфликтов 20 века, актуальные проблемы настоящего. Талантливая сценаристка Наталья Ворожбит взялась за превращение истории на экране, она также сыграла роль матери Мелашки в сериале.

"Поймать Кайдаша": смотрите трейлер

"Кофе с кардамоном"

В исторической драме "Кофе с кардамоном" раскрыта увлекательная и эмоциональная история запретной любви между женатым польским шляхтичем Адамом и молодой украинской сиротой Анной. Эти события происходят на фоне революции 1848 – 1849 годов, известной как "Весна народов".

Сценарий для этого сериала был разработан на основе романа украинской писательницы Наталии Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона", над которым автор работала более десяти лет.

"Кофе с кардамоном" 2021: смотрите трейлер

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"Секс, Инста и ВНО"

Откровенный сериал о подростках и их первом сексе, буллинг в школе, ВНО и прыщи. "Вот такой а**енный день" – говорит главная героиня Саша Моцак. Еще с утра она была самой популярной девушкой в школе, но к вечеру все изменилось. Появилась конкурентка Ева Горбатюк. Она не остановится перед ничем, пока все в школе не начнут считать ее лучше Саши.

"Секс, Инста и ВНО" 2021: смотрите трейлер

"Я – Надия"

"Я – Надия" – первый военно-драматический сериал, снятый во время полномасштабного вторжения россиян. Он рассказывает о сотрудниках неотложной медицинской помощи, которые даже несмотря на страх и истощенность, выдерживают обстрелы и бомбардировки во время войны и героически спасают жизнь множества людей. Идея этого сериала была вдохновлена реальной историей 22-летней фельдшерки Анны Андрющенко, работавшей в начале войны в харьковском Центре неотложной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Я – Надия" 2023: смотрите сериал

"Мама"

"Мама" – это восьмисерийный драматический сериал, посвященный событиям, происходившим на оккупированном Донбассе в 2014 году. Это удивительная история о Нине Петровне, жительнице Житомира, которая отпустила единственного сына Василия на войну. Однако там парня захватили в плен, и женщина отправляется на свой риск на поиски сына.

"Мама" 2022: смотрите первую серию

"Молодая"

"Молодая" – юмористический телесериал, рассказывающий историю женщины, стремящейся начать все сначала, но на ее пути стоит возраст. Ольга, 40-летняя героиня, имела безоблачную жизнь, пока мужчина не оставил ее из-за младшей любовницы. Вдобавок к этому, все их семейные накопления пошли на игровые игры, оставив женщину в долгах.

Обстоятельства заставляют Ольгу вернуться к работе, которую она когда-то оставила для семьи, но теперь ей приходится искать новое начало. Она решает возобновить свою карьеру в области издательства.

Все меняется после случайной встречи с Димой, парнем в возрасте 26 лет, который воспринимает Ольгу ровесницей. Эта неожиданная встреча меняет всю жизнь главной героини.

Сценарий для этого сериала был разработан на основе романа украинской писательницы Наталии Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона", над которым автор работала более десяти лет.

"Молодая": смотрите первую серию