Интересно, что первым фильм увидели бойцы 68-й отдельной егерской бригады им. Олекса Довбуша, а 19 августа "Довбуш" открыл Одесский кинофестиваль в Черновцах. 20 августа его показали в Ивано-Франковске, откуда родом главные герои, а 21 августа – во Львове, где на площади перед Оперным театром представили аутентичные кареты с лошадьми, оружие и костюмы, участвовавшие в фильме. Вчера фильм показали в Луцке, а сегодня, в День государственного флага, "Довбуша" покажут в столице Украины. Масштабный промотур фильма с командой продлится до 31 августа.

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Сюжет "Довбуша"

Карпаты. Начало 18 века. В самых отдаленных уголках Карпат распространяется жестокое господство польской шляхты, заставляющее гуцулов бежать в горы, в борьбе за выживание и свободу. Два брата – Олекса и Иван Довбуши – вынуждены стать изгнанниками вне закона и становятся опришками, готовыми рисковать всем в своем поиске справедливости.

Увлеченные верой в революционные идеалы, братья отправляются в поисках мести за жестокое убийство своих родителей. Но вскоре их общий путь разделяется, превращая их во врагов. Иоанн забывает обо всем, кроме накопления богатств, тогда как Олекса остается верен своим убеждениям, стремясь к справедливости и равенству.

Сергей Стрельников в фильме "Довбуш" / Pronto Film

Гуцулы начинают восстание, возглавляемое именно Олексой. Шляхта стремится уничтожить его и его поклонников, используя все доступные средства. Но Олекса оказывается хитрее, чем его враги, и встает на защиту своего народа. Его несокрушимая воля, сила духа и бескомпромиссная преданность борьбе против несправедливости делают его непобедимым.

Легенда о карпатском рыцаре, Олексе Довбуше, распространяется из поколения в поколение, вдохновляя украинцев, мечтающих о свободе своей родной земли. Это фильм об отваге и любви Олексы Довбуша, о подвохе и предательстве, а также о его неугасимом духе. Настоящая история о том, как он прожил свою жизнь и победил смерть.

Сергей Стрельников и Дарья Плахтий в фильме "Довбуш" / Pronto Film

Актерский состав

В ролях:

Олекса Довбуш – Сергей Стрельников,

Иван Довбуш – Алексей Гнатковский,

Маричка – Дарья Плахтий,

Пшелуский – Матеуш Костюкевич,

Княгиня Яблоновская – Агата Бузек,

Опришки – Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипольский, Дзвинчук – Александр Мавриц.

Реакция на фильм

"Лента поражает и вдохновляет! Люблю кино, которое заставляет задуматься";

"Господин Олесь, режиссер этой многогранной ленты, показал Олексе нетипично, я бы сказала в своей интерпретации. Он сумел передать душу. Моя искренняя рекомендация. Берите друзей и давайте смотреть свое";

"Актёры топ, костюмы фантастика, родные пейзажи, диалоги – все на высоте. Если любите исторические фильмы – искренне рекомендую";

"Обязательно посмотрите. Огромная гордость за украинское кино!";

"Лучшее, что я видела за последние несколько лет! Довбуш, браво! Вы невероятны! Спасибо за качественное украинское кино!";

"Удачное и очень уместное кино. Спасибо, Олесь Санин! Хорошо, что был ковод и вам удалось все хорошо дотянуть: с языком, с цветами, с нюансами, ну… может порой парик на Олексе был как площадка, но это только в нескольких моментах Да и внимание было больше приковано к окружению героя... Что ж, требую: "Довбуш 2. Судный день";

"Это наслаждение! Это украинское кино из тех, что на уровне Параджанова, но современное";

"У меня до сих пор куча эмоций и впечатлений. Наконец-то дождалась этого фильма. Это вдохновляющее кино, над которым ты еще долго будешь думать. Оно восхищает и поражает одновременно. Велика гордость за такое украинское кино";

"Однозначно сходите, как будете иметь возможность";

"Наконец-то! Как долго мы ждали этот фильм, говорили, что выйдет после победы, надеемся, что эта премьера станет знаком, пусть так будет".

"Довбуш" 2023: смотрите трейлер