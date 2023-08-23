Цікаво, що першими фільм побачили бійці 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша, а 19 серпня "Довбуш" відкрив Одеський кінофестиваль у Чернівцях. 20 серпня його показали в Івано-Франківську, звідки родом головні герої, а 21 серпня – у Львові, де на площі перед Оперним театром представили автентичні карети з кіньми, зброю та костюми, які брали участь у фільмі. Вчора стрічку показали у Луцьку, а сьогодні, в День державного прапора, "Довбуша" покажуть у столиці України. Масштабний промотур фільму з командою триватиме до 31 серпня.

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Сюжет "Довбуша"

Карпати. Початок 18 століття. У найвіддаленіших куточках Карпат поширюється жорстоке панування польської шляхти, яке змушує гуцулів втікати в гори, у боротьбі за виживання та свободу. Два брати – Олекса та Іван Довбуші – вимушені стати вигнанцями, поза законом, і стають опришками, готових ризикувати всім у своєму пошуку справедливості.

Захоплені вірою в революційні ідеали, брати рушають в пошуках помсти за жорстоке вбивство своїх батьків. Але незабаром їх спільний шлях розділяється, перетворюючи їх на ворогів. Іван забуває про все, крім нагромадження багатств, тоді як Олекса залишається вірним своїм переконанням, прагнучи до справедливості та рівності.

Сергій Стрельников у фільмі "Довбуш" / Pronto Film

Гуцули починають повстання, очолюване саме Олексою. Шляхта прагне знищити його і його прихильників, використовуючи всі доступні засоби. Але Олекса виявляється хитрішим, ніж його вороги, і встає на захист свого народу. Його незламна воля, сила духу та безкомпромісна відданість боротьбі проти несправедливості роблять його непереможним.

Легенда про карпатського лицаря, Олексу Довбуша, поширюється з покоління в покоління, надихаючи українців, які мріють про свободу своєї рідної землі. Це фільм про відвагу та любов Олекси Довбуша, про підступ та зраду, а також про його незгасний дух. Справжня історія про те, як він прожив своє життя та як переміг смерть.

Сергій Стрельников та Дар'я Плахтій у фільмі "Довбуш" / Pronto Film

Акторський склад

У ролях:

Олекса Довбуш – Сергій Стрельников,

Іван Довбуш – Олексій Гнатковський,

Марічка – Дар’я Плахтій,

Пшелуський – Матеуш Косьцюкевіч,

Княгиня Яблуновська – Агата Бузек,

Опришки – Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипільський, Дзвінчук – Олександр Мавріц.

Реакція на фільм

"Стрічка вражає та надихає! Люблю кіно, яке заставляє задуматися";

"Пан Олесь, режисер цієї багатогранної стрічки, показав Олексу нетипово, я б сказала у своїй інтерпретації. Він зумів передати душу. Моя щира рекомендація. Беріть друзів і нумо дивитися своє";

"Актори топ, костюми фантастика, рідні пейзажі, діалоги – все на висоті. Якщо любите історичні фільми – щиро рекомендую";

"Обов'язково подивіться. Величезна гордість за українське кіно!";

"Найкраще, що я бачила за останні декілька років! Довбуш, браво! Ви неймовірні! Дякую за якісне українське кіно!";

"Вдале та дуже доречне кіно. Дякую, Олесь Санін! Добре, що був ковід і вам вдалося все гарно дотягнути: з мовою, з кольорами, з нюансами, ну… може деколи перука на Олексі була як пляцок, але то тільки в кількох моментах. Та й увага була більше прикута до оточення героя. Що ж, вимагаю: "Довбуш 2. Судний день";

"Це насолода! Це українське кіно з тих, що на рівні Параджанова, але сучасне";

"У мене досі купа емоцій та вражень. Нарешті дочекалася цього фільму. Це кіно, яке надихає, над яким ти ще довго будеш думати. Воно захоплює і вражає одночасно. Велика гордість за таке українське кіно";

"Однозначно сходіть, як будете мати можливість";

"Нарешті! Як довго ми чекали на цей фільм, казали, що вийде після перемоги, надіємося, що ця прем'єра стане знаком, нехай так буде".

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