Головні ролі у фільмі довірили відомим акторам Сергію Стрельникову, Олексію Гнатковському та Дар'ї Плахтій. Яскравий сюжет про лицаря Карпат викликав неабияке захоплення глядачів та щирі аплодисменти після прем'єри.

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Українці заспівали "Гаєм, гаєм зелененьким" після прем'єри "Довбуша"

У центрі сюжету "Довбуша" – події, що розгортаються на початку 18 століття. У цей час брати Олекса та Іван Довбуші стають вояками-опришками, поза законом, готовими вистояти проти ворога заради свободи своєї землі.

У пошуках помсти за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одного. Один прагне збагатитися, інший – відновити справедливість. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта намагається ліквідувати Довбуша, але герой перехитрує її, стаючи героєм і символом сили та любові. Ця історія надихає нас на боротьбу за свободу рідної землі, розкриваючи силу та любов Олекси Довбуша, а також трагедію зради та кривди.

Режисер стрічки, Олесь Санін, поділився, що його фільм – це історія героїв, яких собі шукають люди, щоб надихнутися, та славу, яка може руйнувати. "Це – моя персональна історія, яку я склав, вивчивши історичні, військові документи, кримінальні справи того часу і Речі Посполитої, і Румунії, Мадярщини, Молдови для того, щоб розповісти вам цю історію", – заявив він.

Після допрем'єрного показу в Івано-Франківську, глядачі ділилися своїми враженнями та заспівали українську народну пісню "Гаєм, гаєм зелененьким".

Гаєм, гаєм зелененьким

Ходить Довбуш молоденький.

Він на ніжку налягає,

Топірцем ся підпирає.

– За мнов, хлопці, за мнов свистом,

Опадає стежка листом.

Щоби бути не минути,

Та й до дівки завернути.

Варто відзначити, що зйомки "Довбуша" проходили на різних локаціях по всій Україні:

на Івано-Франківщині (на Скелях Довбуша, у селах Микуличин, Криворівня),

на Львівщині (у Свірзькому замку),

на Закарпатті (на території заповідника Свидовець та у селищі Ясіня),

на Тернопільщині (у Збаражі)

у Києві.

У кінотеатрах України "Довбуш" вийде 24 серпня!

"Довбуш": дивіться трейлер фільму