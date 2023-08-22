Фільм "Крути 1918" став першим повнометражною стрічкою, що присвячена героїчному бою між київськими студентами, козаками "Вільного козацтва" та більшовиками Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова. Тоді ж протягом 5 годин вони змагалися у нерівному бою.

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Сюжет фільму "Крути 1918"

Завдяки мужності та відваги українського студентства, вдалося утримати ворога на відстані 130 кілометрів від Києва. Тимчасово зупинивши агресора, українська делегація паралельно вела перемовини й уклала Берестейський мирний договір, що мав суттєве значення для збереження української державності.

На тлі жорстокого короткочасного бою виникає й справжній любовний трикутник. У цьому фільмі розповідається про двох братів, Андрія та Олексу Савицьких, які закохуються в одну молоду жінку, Софію. Серед братів виникає конфлікт, оскільки вони змагаються за її серце. Втім, вони змушені залишити особисті почуття, коли бійці стають перед важливим завданням – захистити залізничну станцію Крути, через яку планують проходити більшовики.

"Крути 1918": дивіться трейлер фільму

Акторський склад

У картині зіграли талановиті українські актори, такі як: Євген Ламах, Надія Коверська, Андрій Федінчик, Олексій Тритенко, Олександр Піскунов, Дмитро Ступка, Остап Ступка, Наталя Васько, Роман Ясіновський та інші. Варто зазначити, що у зйомках стрічки також брали участь справжні українські нацгвардійці.

Кадр з фільму "Крути 1918" / Держкіно

Творча команда

Сценаристом та автором цього українського фільму "Крути 1918" є Костянтин Коновалов, який протягом близько десяти років готував ідею цього проєкту. Історія Героїв Крут вразила його ще у студентські роки. Для створення стрічки українське Держкіно виділило 26 мільйонів гривень, а загальна вартість виробництва склала 52 мільйони.

Стрічка отримала "Премію глядацьких симпатій" під час вручення Четвертої Національної кінопремії Золота Дзиґа.