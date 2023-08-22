Фильм "Круты 1918" стал первой полнометражной лентой, посвященной героическому бою между киевскими студентами, казаками "Свободного казачества" и большевиками Красной гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева. Тогда же в течение 5 часов они соперничали в неравном бою.

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Сюжет фильма "Круты 1918"

Благодаря мужеству и отваге украинского студенчества удалось удержать врага на расстоянии 130 километров от Киева. Временно остановив агрессора, украинская делегация параллельно вела переговоры и заключила Берестейский мирный договор, который имел существенное значение для сохранения украинской государственности.

На фоне ожесточенного кратковременного боя возникает и настоящий любовный треугольник. В этом фильме рассказывается о двух братьях, Андрее и Олексе Савицких, которые влюбляются в одну молодую женщину, Софию. Среди братьев возникает конфликт, поскольку они соревнуются за ее сердце. Впрочем, они вынуждены оставить личные чувства, когда бойцы встают перед важной задачей – защитить железнодорожную станцию Круты, по которой планируют проходить большевики.

"Круты 1918": смотрите трейлер фильма

Актерский состав

В картине сыграли талантливые украинские актеры, такие как Евгений Ламах, Надежда Коверская, Андрей Фединчик, Алексей Тритенко, Александр Пискунов, Дмитрий Ступка, Остап Ступка, Наталья Васько, Роман Ясиновский и другие. Стоит отметить, что в съемках фильма также принимали участие настоящие украинские нацгвардейцы.

Кадр из фильма "Круты 1918" / Госкино

Творческая команда

Сценаристом и автором этого украинского фильма "Круты 1918" является Константин Коновалов, который в течение около десяти лет готовил идею этого проекта. История Героев Крут поразила его еще в студенческие годы. Для создания фильма украинское Госкино выделило 26 миллионов гривен, а общая стоимость производства составила 52 миллиона.

Лента получила "Премию зрительских симпатий" во время вручения Четвертой Национальной кинопремии Золотая Дзига.