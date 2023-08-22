Главные роли в фильме доверили известным актерам Сергею Стрельникову, Алексею Гнатковскому и Дарье Плахтий. Яркий сюжет о рыцаре Карпат вызвал большой восторг зрителей и искренние аплодисменты после премьеры.

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Украинцы спели "Гаєм, гаєм зелененьким" после премьеры "Довбуша"

В центре сюжета "Довбуша" – события, разворачивающиеся в начале 18 века. В это время братья Олекса и Иван Довбуши становятся воинами-опришками вне закона, готовыми выстоять против врага ради свободы своей земли.

В поисках мести за убийство родителей Довбушей братья становятся врагами друг друга. Один стремится обогатиться, другой – восстановить справедливость. Гуцулы начинают восстание, возглавляемое Олексой. Шляхта пытается ликвидировать Довбуша, но герой перехитряет ее, становясь героем и символом силы и любви. Эта история вдохновляет нас на борьбу за свободу родной земли, раскрывая силу и любовь Олексы Довбуша, а также трагедию предательства и несправедливости.

Режиссер ленты, Олесь Санин, поделился, что его фильм – это история героев, которых ищут люди, чтобы вдохновиться, и славу, которая может разрушать. "Это – моя персональная история, которую я сочинил, изучив исторические, военные документы, уголовные дела того времени и Речи Посполитой, и Румынии, Мадярщины, Молдовы для того, чтобы рассказать вам эту историю", – заявил он.

После допремьерного показа в Ивано-Франковске, зрители делились своими впечатлениями и спели украинскую народную песню "Гаєм, гаєм зелененьким".

Гаєм, гаєм зелененьким

Ходить Довбуш молоденький.

Він на ніжку налягає,

Топірцем ся підпирає.

– За мнов, хлопці, за мнов свистом,

Опадає стежка листом.

Щоби бути не минути,

Та й до дівки завернути.

Стоит отметить, что съемки "Довбуша" проходили на разных локациях по всей Украине.

на Ивано-Франковщине (на Скалах Довбуша, в селах Микуличин, Криворовня),

на Львовщине (в Свиржском замке),

на Закарпатье (на территории заповедника Свидовец и в поселке Ясиня),

на Тернопольщине (в Збараже)

в Киеве.

В кинотеатрах Украины "Довбуш" выйдет 24 августа!

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