Этот исторический приключенческий фильм Олеся Санина стал одним из самых дорогих в истории украинского кинематографа. За месяц в кино картина собрала кассу в 50 160 362 гривен и накопила 354 647 проданных билетов.

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"Довбуш" собрал более 50 миллионов гривен

Благодарим всех за просмотры, заполненные залы и немалую поддержку, которая позволяет продолжать прокат и достигать значительных высот. Показы продолжаются, поэтому выбирайте удобный для вас сеанс и узнавайте правду, как жили два брата Довбуши и кто из них – настоящая легенда Карпат,

– написали в Госкино.

По сюжету фильма, жестокое господство шляхты заставляет гуцулов искать убежище в горах. Среди них – двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, которые оказываются вне закона и становятся опришками. В своем стремлении мести за смерть своих родителей, они превращаются в непримиримых врагов друг друга.

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Иван имеет аппетит к материальным благам, в то время как Олекса стремится восстановить справедливость. Гуцулы поднимают восстание под руководством Олексы, но они также становятся объектом охоты представителей шляхты, пытающихся ликвидировать Довбуша. Однако Олекса оказывается изысканным стратегом и перехитряет своих врагов.

Так начинает разрастаться легенда о карпатском рыцаре, и эта легенда вдохновляет поколение тех, кто борется за свободу своей родной земли. Это история о силе и любви Олексы Довбуша, об измене и несправедливости, а также о том, как он противостоял смерти и выходил из нее победителем.

В фильме сыграли украинские, польские и американские актеры:

Олекса Довбуш – Сергей Стрельников,

Иван Довбуш – Алексей Гнатковский,

Маричка – Дарья Плахтий,

Пшелуский – Матеуш Костюкевич,

Княгиня Яблоновская – Агата Бузек,

Опришки – Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипольский, Дзвинчук – Александр Мавриц.

"Довбуш": смотрите трейлер