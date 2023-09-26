Этот исторический приключенческий фильм Олеся Санина стал одним из самых дорогих в истории украинского кинематографа. За месяц в кино картина собрала кассу в 50 160 362 гривен и накопила 354 647 проданных билетов.
Смотрите также Готовьте попкорн: 5 комедий о спортивных соревнованиях для идеальных выходных с друзьями
"Довбуш" собрал более 50 миллионов гривен
Благодарим всех за просмотры, заполненные залы и немалую поддержку, которая позволяет продолжать прокат и достигать значительных высот. Показы продолжаются, поэтому выбирайте удобный для вас сеанс и узнавайте правду, как жили два брата Довбуши и кто из них – настоящая легенда Карпат,
– написали в Госкино.
По сюжету фильма, жестокое господство шляхты заставляет гуцулов искать убежище в горах. Среди них – двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, которые оказываются вне закона и становятся опришками. В своем стремлении мести за смерть своих родителей, они превращаются в непримиримых врагов друг друга.
Иван имеет аппетит к материальным благам, в то время как Олекса стремится восстановить справедливость. Гуцулы поднимают восстание под руководством Олексы, но они также становятся объектом охоты представителей шляхты, пытающихся ликвидировать Довбуша. Однако Олекса оказывается изысканным стратегом и перехитряет своих врагов.
Так начинает разрастаться легенда о карпатском рыцаре, и эта легенда вдохновляет поколение тех, кто борется за свободу своей родной земли. Это история о силе и любви Олексы Довбуша, об измене и несправедливости, а также о том, как он противостоял смерти и выходил из нее победителем.
В фильме сыграли украинские, польские и американские актеры:
- Олекса Довбуш – Сергей Стрельников,
- Иван Довбуш – Алексей Гнатковский,
- Маричка – Дарья Плахтий,
- Пшелуский – Матеуш Костюкевич,
- Княгиня Яблоновская – Агата Бузек,
- Опришки – Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипольский, Дзвинчук – Александр Мавриц.
"Довбуш": смотрите трейлер