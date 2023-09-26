Цей історичний пригодницький фільм Олеся Саніна став одним із найдорожчих в історії українського кінематографа. За понад місяць у кіно картина зібрала касу в 50 160 362 гривень та накопичила 354 647 проданих квитків.

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"Довбуш" зібрав понад 50 мільйонів гривень

Дякуємо усім за перегляди, заповнені зали та чималу підтримку, яка дає змогу продовжувати прокат й досягати значних висот. Покази тривають, тож обирайте зручний для вас сеанс й дізнавайтеся правду, як жили два брати Довбуші та хто з них – справжня легенда Карпат,

– написали у Держкіно.

За сюжетом фільму, жорстоке панування шляхти примушує гуцулів шукати притулок у горах. Серед них – двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, які опиняються поза законом і стають опришками. У своєму прагненні помсти за смерть своїх батьків, вони перетворюються на непримиренних ворогів один одного.

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Іван має апетит до матеріальних благ, водночас як Олекса прагне відновити справедливість. Гуцули підіймають повстання під керівництвом Олекси, але вони також стають об'єктом полювання представників шляхти, які намагаються ліквідувати Довбуша. Однак Олекса виявляється вишуканим стратегом і перехитрує своїх ворогів.

Так починає розростатися легенда про карпатського лицаря, і ця легенда надихає покоління тих, хто бореться за свободу своєї рідної землі. Це історія про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду, а також про те, як він протистояв смерті та виходив з неї переможцем.

У фільмі зіграли українські, польські та американські актори:

Олекса Довбуш – Сергій Стрельников,

Іван Довбуш – Олексій Гнатковський,

Марічка – Дар’я Плахтій,

Пшелуський – Матеуш Косьцюкевіч,

Княгиня Яблуновська – Агата Бузек,

Опришки – Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипільський, Дзвінчук – Олександр Мавріц.

"Довбуш": дивіться трейлер