"Довбуш" – это современная интерпретация одной из самых ярких исторических фигур, которая возвращает нас к 18 веку, когда украинский народ снова сталкивался с притеснениями и находился под властью Московского государства и Речи Посполитой. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

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"Довбуш": дата премьеры

Мы не зря выбрали премьерную дату 24 августа. Это ежегодное напоминание — мы свободны и независимы, и сегодня в очередной раз боремся за это право не только на поле боя, но и в культуре, бизнесе, политике… Повстанец Олекса так же стремится к справедливости и борется за свою и свободу своего народа, как и миллионы украинцев сегодня. Мы ожидаем, что это кино соберет у больших экранов сотни тысяч украинцев и напомнит, почему украинская нация борется и обязательно победит.

– отметила Надежда Коротушка, директор кинотеатрального направления в FILM.UA Distribution.

"Для нас очень важно поддержать украинцев в эти сложные времена и показать, что борьба за независимость длится не год, не восемь, а многие столетия. Решение выпускать фильм именно 24 августа было единодушным: нас поддержали не только коллеги-дистрибьюторы, но и партнеры. Мы искренне надеемся, что в эти бурные времена это кино станет для многих тем же глотком вдохновения и веры в будущую Победу", — комментирует Максим Асадчий, генеральный продюсер ленты.

Кадр из фильма "Довбуш" / Пресс-служба фильма

Режиссер фильма Олег Санин рассказал, что "Довбуш" – это история о победе над смертью, которая родилась давно: "О Довбуше составили сотни легенд и десятки песен. Легенда о рыцаре Карпат прожила столетие, но в этот момент стала особенно важной. Сейчас она затрагивает каждого из нас. Перед лицом войны, боли и потерь мы сегодня спрашиваем себя: "Стоит ли бороться? Стоит ли жертвовать жизнью ради других? Будут ли когда-нибудь помнить потомки наши деяния? Будут ли знать, как мы любили и как отчаянно защищали свою землю?".

По словам Санина, в фильме зрителям расскажут о том, кого не сломила судьба, кто вернул веру в победу, о том, кто собрал страх. "Но мы расскажем еще и такую историю, о которой еще никто не рассказал. Мы ее покажем так, как никто еще не показывал", – подчеркнул он.

Кадр из фильма "Довбуш" / Пресс-служба фильма

Олесь Санин поблагодарил всех тех, кто помог снять фильм и зрителей, которые его уже долго и с нетерпением ждут.

Прокат фильма "Довбуш" несколько раз переносился. Враг не давал нам шанса собраться в кинотеатрах. Но в конце концов мы решили выйти в прокат, потому что это для нас тоже признак, что мы не сдались и никогда не уступим нашу свободу. Мы сделаем все возможное, чтобы фильм увидели и на передовой, и за границей. Дата выхода – 24 августа, День Независимости Украины. И день, когда перестало биться пылкое сердце Олексы Довбуша, но он, как мы уже знаем, обманул смерть",

– отметил Олесь Санин.

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Какой сюжет фильма "Довбуш"

В картине говорится об уникальной атмосфере 18 века в украинских Карпатах. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Два брата, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести господам за убийство родителей Довбушей братья становятся врагами друг другу: один стремится к деньгам, другой — справедливости.

Кроме того, команда занималась восстановлением ремесел и техник боя, реставрацией уникальных предметов, изучением материальной и нематериальной культуры отраженного в фильме периода. Перед съемками было проведено тщательное исследование "доби Довбуша" с использованием польских и украинских архивных документов, многих литературных источников и исторических монографий.

Актеры и роли фильма

Олекса Довбуш – Сергей Стрельников,

Иван Довбуш – Алексей Гнатковский,

Маричка – Дарья Плахтий,

Пшелуский – Матеуш Костюкевич,

Княгиня Яблоновская – Агата Бузек,

Опришки – Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипольский,

Звенчук – Александр Мавриц.

Кадр из фильма "Довбуш" / Пресс-служба фильма