Прокат фильма "Довбуш" о выступавших на стороне людей и своей родной земле юношах-опришках готовых отдать все, чтобы восстановить справедливость, все еще продолжается. А о том, какую сумму лента уже собрала и сколько билетов продано, читайте дальше.

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Кассовые сборы фильма "Довбуш"

На восьмой прокатный уикенд фильма "Довбуш" кассовые сборы составляют сумасшедшую сумму – 61 782 834 гривны, а обще количество проданных билетов достигла показателя – 437 697.

Прокат продолжается, поэтому вы все еще успеваете посмотреть "Довбуша" на больших экранах кинотеатров и поддержать развитие нового украинского кино.

"Довбуш": смотрите онлайн трейлер фильма

Что известно о фильме "Довбуш"

Лента "Довбуш" является одним из самых масштабных и дорогих проектов в истории украинской киноиндустрии. Кинотворцы этого фильма вдохновлялись реальными историческими событиями, разворачивающимися в начале XVIII века и связанными с восстанием опришков против польской шляхты. Поэтому было ожидаемо то, как сильно вкладывались в этот проект создатели.



Кадр из фильма "Довбуш" / Pronto Film

Бюджет фильма составляет 120 миллионов гривен, из них 65 миллионов выделили из госбюджета.

Съемки "Довбуша" начались в 2018 году. Для этого было возведено или восстановлено более 20 локаций. По словам команды фильма, в самых масштабных сценах участвовало 500 человек, а в один момент в кадре находилось по 50 каскадеров.

В процессе создания фильма приняли участие около 3000 человек: 300 специалистов по съемочной группе и более 2500 участников в массовых сценах. Для этого было сшито более 1000 костюмов, над чем работали художницы из костюмов Галы Отенко и Мария Керо в течение примерно восьми месяцев.



Кадр из фильма "Довбуш" / Pronto Film