Украинский фильм "Довбуш" будет на Netflix: известная дата

В канун Нового года все заинтересованные смогут посмотреть самый дорогой украинский фильм "Довбуш". О премьере фильма объявили на платформе Netflix.

Читайте, о чем украинский экшн режиссера Олеся Санина, когда его можно будет посмотреть, где уже показали фильм и какие еще украинские фильмы будут на Netflix в декабре.

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"Довбуш" будет на Netflix

Фильм "Довбуш" о братьях-опришках Олексе и Иване будет доступен для просмотра на Netflix. Все желающие смогут насладиться этой картинкой перед Новым годом. На сайте отмечено, что фильм можно будет посмотреть с 29 декабря 2023 года.

"Довбуш": о чем фильм

Действия фильма разворачиваются в начале XVIII века в Карпатах. Насильственное управление польской шляхты заставляет гуцулов искать убежище в горах. Братья, Олекса и Иван Довбуши, становятся опришками, выйдя из закона. Ища мести за убийство родителей, братья становятся врагами друг друга – один стремится к богатству, другой – справедливости.

Гуцулы начинают восстание под предводительством Олексы. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша, но ему удается обмануть их. Так рождается легенда о карпатском рыцаре, вдохновляющая тех, кто борется за свободу родной земли. Это рассказ о силе и любви Олексы Довбуша, а также об измене и несправедливости, о его жизни и умении обмануть смерть.

"Довбуш": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди украинских фильмов, которые также можно будет посмотреть на Netflix в декабре: "Мавка. Лесная песня" и "Щедрик".