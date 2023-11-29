Несмотря на приближающийся новогодне-рождественский период, не все зрители любят праздничные сказки и фантастику. Таким кинолюбам точно стоит посмотреть "Щедрик". Итак, узнайте когда фильм выйдет на Netflix.

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Премьера "Щедрика" на Netflix

Украинско-польскую историческую драму "Щедрик" режиссера Олеси Моргунец-Исаенко и сценаристки Ксении Заставской уже просмотрели в многочисленных странах мира, поскольку мировая премьера состоялась в марте 2022 года. Впрочем, фильм остается на слуху до сих пор. Поэтому украинцы очень обрадовались новости, что 13 декабря эту историю можно будет увидеть на Netflix.

"Щедрик": о чем фильм

Фильм, выпущенный в 2020 году в совместной продукции Украины и Польши, рассказывает историю трех семей из Ивано-Франковска – украинцев, поляков и евреев – во время Второй мировой войны. Находясь на грани столкновения империй и оказавшись в затруднительной ситуации оккупации под карательными режимами СССР и Третьего Рейха, дети теряют родителей и находят убежище на попечении преподавателя пения Софии. Родная дочь Софии, Ярослава, с помощью волшебной мелодии "Щедрик", стремится примирить мир.

Этот фильм обращает внимание, главным образом, на то, что важно оставаться человеком даже в самых тревожных обстоятельствах, отмечает способность сохранять национальную идентичность даже под беспрецедентными условиями и дает более глубокое понимание взаимоотношений между Украиной и Россией. Это кино рассматривает прошлые события, но через то, что происходило тогда, все украинцы думают также о сегодняшнем бедствии в стране.

"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма