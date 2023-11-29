Попри те, що наближається новорічно-різдвяний період, не всі глядачі люблять святкові казки та фантастику. Таким кінолюбам точно варто подивитись "Щедрик". Тож дізнайтесь коли фільм вийде на Netflix.

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Прем'єра "Щедрика" на Netflix

Українсько-польську історичну драму "Щедрик" режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко та сценаристки Ксенії Заставської вже переглянули в численних країнах світу, оскільки світова прем'єра відбулася в березні 2022 року. Утім, фільм залишається на слуху до сьогодні. Тому українці дуже зраділи новині, що 13 грудня цю історію можна буде побачити на Netflix.

"Щедрик": про що фільм

Фільм, випущений у 2020 році у спільній продукції України та Польщі, розповідає історію трьох родин з Івано-Франківська – українців, поляків та євреїв – у період Другої світової війни. Перебуваючи на межі зіткнення імперій та опинившись у скрутній ситуації окупації під каральними режимами СРСР та Третього Рейху, діти втрачають батьків та знаходять притулок під опікою викладачки співу Софії. Рідна донечка Софії, Ярослава, за допомогою чарівної мелодії "Щедрик", прагне примирити світ.

Цей фільм звертає увагу головним чином на те, що важливо залишатися людиною навіть у найтривожніших обставинах, відзначає спроможність зберігати національну ідентичність навіть під безпрецедентними умовами та дає глибше розуміння взаємин між Україною та Росією. Це кіно розглядає минулі події, але крізь те, що відбувалось тоді, всі українці думають також про сьогоднішнє лихо в країні.

"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму