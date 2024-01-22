Они пройдут под слоганом "Сделай донат – спаси жизнь защитника". Украинцы смогут получить бесплатные билеты на киносеанс, сделав донат.

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Алан Бадоев презентует фильм "Довга доба"

Создатели ленты сообщили, что все собранные донаты будут направлены на лечение военных, получивших тяжелые ранения во время службы. Показы пройдут в сети Multiplex в разных регионах Украины.

Как получить бесплатный билет узнавайте по ссылке.



Постер фильма "Довга доба" / Фото прессслужбы

В "Довгій добі", которая длится 2 часа, собраны 12 тысяч историй украинцев. Все эти кадры сняли непосредственно украинцы на свои гаджеты.

Алан Бадоев подчеркнул, что этот фильм – о храбрых людях и их личных историях. В то же время, в нем каждый может увидеть свою историю. "Довга доба" переносит в первые месяцы полномасштабной войны, чтобы навсегда запечатлеть их в памяти и не забывать, через что пришлось пройти ради мирного будущего в независимой Украине.

Сегодня путь украинцев по всему миру единственный. Мы разделяем моменты счастья, горя, а самое главное – единства. На войне, в добрых делах и общих воспоминаниях. В эти трудные времена нам всем нужно вдохновение. Этот фильм – о храбрых людях и их личных историях, в то же время он о каждом из нас,

– подчеркнул режиссер.

"Довга доба": смотрите онлайн трейлер фильма