Что известно о продолжении"Футурамы"

Производство продолжения собираются начать уже в феврале 2022 года, а премьера состоится в следующем году. Сейчас стриминговый сервис Hulu заказал 20 эпизодов.

Не пропустите 5 потрясающих фильмов о покере, которые можно посмотреть на Netflix

Как пошутил Грейнинг, для него стало "честью анонсировать триумфальное возвращение "Футурамы" еще раз перед тем, как сериал снова внезапно закроют".

Кто будет участвовать в продолжении шоу

Практически все основные актеры, включая:

Билли Веста;

Кэти Сагала;

Фила Ламарра;

и Мориса Ламарша, которые вернутся к своим ролям.

В то же время Джон Ди Маджио, озвучивавший робота Бендера, пока не закреплен за проектом. По данным Deadline, он считал, что гонорар за возвращение должен быть больше, учитывая его популярность и популярность шоу.

Продюсеры продолжают переговоры и надеются, что Ди Маджио таки согласится принять участие, но якобы уже начали поиски другого исполнителя той же роли.

Премьера крутого фильма / сериала уже близко? Чтобы не проводить время в скучном ожидании, можно сыграть в любимую игру на SlotoKing. Онлайн-казино имеет десятки видеослотов, несколько видов рулеток, покер, лотереи бинго и кено, которые понравятся даже новичкам.

Кратко о сюжете "Футурамы"

Действие мультсериала разворачивается в 31 веке, куда попадает курьер Филипп Фрай, случайно заморозив себя в криогенной камере накануне нового 2000 года. Там он находит новых знакомых и работу в компании по доставке Planet Express, принадлежащей его единственному живому родственнику, профессору Фарнсворту. Герои сериала просто выполняют свою работу, параллельно попадая в передряги и различные невероятные приключения.

Интересно Новые проекты Netflix: платформа раскрыла список премьер на 2022 год

Отмена "Футурамы": как это было

За время своей истории "Футурама" пережила уже несколько продолжений и закрытий. Первые четыре сезона "Футурамы" выходили на Fox, но компания отменила сериал в 2003 году. В 2008 году шоу возродили, и еще три сезона транслировались на канале Comedy Central.

Трейлер первого сезона "Футурамы" 1999: смотрите видео онлайн