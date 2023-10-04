Зрители в восторге от этого сериала он до сих пор не теряет своей популярности. 24 Канал подготовил факты о "Друзьях", которых вы могли не знать.

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Интересные факты о сериале "Друзья"

Название должно быть другим

Создатели "Друзей" в начале 1990-х написали 700 страниц сюжета для нового ситкома под названием "Кафе "Бессонница". Именно так должен называться сериал.

Интересно, что сам сюжет шоу тоже планировался другим – ключевыми должны стать отношения Джои и Моники, а не Роса и Рэйчел. Все сменила естественная "химия" на съемочной площадке.



Сериал "Друзья" / Скриншот с видео

В то же время Фиби и Чендлер задумывались как второстепенные актеры. Последний и вовсе должен был стать геем.

Снимали сериал не в Нью-Йорке

Сюжет рассказывает о шести друзьях, живущих в Нью-Йорке. Однако действительно сериал снимали не там. Большинство эпизодов сняли в Лос-Анджелесе, расположенном почти в 4 тысячах километрах от Нью-Йорка.

В сериале мог быть 7 друг

У звездной шестерки мог появиться еще один друг. NBC считали, что актерский состав слишком молод. Они предложили создателям добавить в шоу кого-то взрослого, кто бы давал советы младшим друзьям. По их мнению, это помогло бы заинтересовать старшую аудиторию.

К тому же в каждом эпизоде хоть раз упоминается слово "друзья".

Там вспомнили Украину

В сериале "Друзья" часто упоминали страны Восточной Европы. Особенно часто там говорилось об Украине.

Росс предлагал друзьям пойти на украинский фильм, Моника в школе была единственной, кто дружила с мальчиком из Украины. А перед свадьбой Эмили и Росса обсуждали такие блюда, как котлета по-киевски и курица по-киевски.

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон поменялись ролями

Первоначально создатели сериала рассматривали Кортни Кокс на роль Рэйчел Грин. Однако, прочитав сценарий, актриса заявила, что ей больше подходит роль Моники.

Дженнифер Энистон, которой поначалу предложили роль Моники, тоже больше симпатизировала именно Рэйчел. Потому актрисы просто поменялись ролями в сериале.



Кортни Кокс и Дженнифер Энистон в сериале "Друзья" / Скриншот с видео

Брюс Уиллис снимался в сериале бесплатно

Актер снялся в эпизодической роли в сериале "Друзья". Но произошло это случайно – он проиграл пари Мэтью Перри. О чем они поспорили? Перри считал, что фильм "Девять ярдов" станет номером один в прокате, а Уиллис с этим не соглашался.

Он не получил ни цента, ни съемки, а гонорар отдал на благотворительность. Впоследствии Брюс Уиллис получил премию "Эмми" как лучший приглашенный актер (в сериале "Друзья").



Брюс Уиллис в сериале "Друзья" / Фото из соцсетей

Перед съемками актеры отдохнули в Лас-Вегасе

Перед началом съемок первого сезона режиссер Джеймс Берроуз отправил актеров из "Друзей" в Лас-Вегас, чтобы они насладились последними моментами анонимности.

Любопытно, что он был уверен, что шоу станет хитом. Тогда он сказал актерам: "Как только шоу выйдет на экраны, вы уже не сможете сходить никуда без преследования фанатов".

Позже, в 5-м сезоне они вернутся в ту же самую гостиницу для съемок свадьбы Росса и Рэйчел.