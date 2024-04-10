Никогда бы не догадались: 5 забавных сцен из "Друзей", которые были импровизацией

Талантливые актеры должны не только быстро заучивать сценарий, но и уметь импровизировать. В "Друзьях" немало моментов, которые остались в оригинальном монтаже.

Один из самых популярных ситкомов "Друзья" содержит множество забавных моментов. Для зрителей может стать открытием, что некоторых из них не было в сценарии – это была чистая импровизация.

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Манекен Росса Геллера

Росс и его сын Бен решают подшутить над Рэйчел. Мальчик наклеил на спину отца насмешливую надпись, из-за чего Росс вроде бы разозлился и побежал за сыном в коридор.

Рэйчел выходит к ним с целью успокоить, но внезапно с лестницы падает манекен, похожий на Росса. Дженнифер Энистон не знала о намерении ребят и на самом деле очень перепугалась, что сделало сцену правдоподобной на максимум.

Момент из сериала: смотрите видео онлайн

Двойник Джои

Безумная фанатка сериала "Дней нашей жизни" считает, что Джои – это настоящий доктор Фрэнк Раморе. Мужчине надоедает чрезмерное внимание девушки, поэтому друзья решают помочь. Они говорят, что на самом деле Джои – это злой близнец доктора Раморе. Моника и Рэйчел обливают водой героя, которого играет Мэтт Леблан.

Но Мэтью Перри решил сымпровизировать и также вылить воду на Джои. Сцена получилась очень забавной.

Момент из сериала: смотрите видео онлайн

Росс перепутал имена

Один из важнейших моментов в сериале был импровизацией. На свадьбе с Эмили актер Дэвид Швиммер случайно назвал героиню Эмили именем Рэйчел. Сценаристам очень понравилась эта идея, поэтому ее решили оставить. Это произошло несмотря на то, что героиня Эмили должна была быть в сериале немного дольше.

Момент из сериала: смотрите видео онлайн

Прикованный Чендлер

В одном из эпизодов Чендлер крутит роман с руководительницей Рэйчел. Та приковала наручниками его к креслу и оставила мужчину в одиночестве. Рейчел находит друга, когда заходит в кабинет босса и решает его уволить.

Однако она передумала и снова приковала его: на этот раз к шкафу. Мэтью Перри пытался освободиться и случайно стукнул себя по голове ящиком. Этот момент оставили в монтаже.

Момент из сериала: смотрите видео онлайн

Куда пойти на кофе

Даже последний эпизод не остался без забавной шутки и импровизации от Чендлера – Мэтью Перри. Рейчел на прощание предлагает выпить всем кофе. Чендлер отвечает: "Конечно! Но где?". Все фанаты поняли, что речь идет, конечно же, о Central Perk, где всегда зависали друзья.

Момент из сериала: смотрите видео онлайн