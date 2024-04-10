Один з найпопулярніших ситкомів "Друзі" містить безліч кумедних моментів. Для глядачів може стати відкриттям, що деяких з них не було в сценарії – це була чиста імпровізація.

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Манекен Роса Геллера

Рос та його син Бен вирішують пожартувати над Рейчел. Хлопчик наклеїв на спину батька глузливий напис, через що Рос начебто розлютився та побіг за сином у коридор.

Рейчел виходить до них з метою заспокоїти, але раптово зі сходів падає манекен, що схожий на Роса. Дженніфер Еністон не знала про намір хлопців та насправді дуже перелякалась, що зробило сцену правдоподібною на максимум.

Момент з серіалу: дивіться відео онлайн

Двійник Джої

Шалена фанатка серіалу "Днів нашого життя" вважає, що Джої – це справжній доктор Френк Раморе. Чоловіку набридає надмірна увага дівчини, тож друзі вирішують допомогти. Вони кажуть, що насправді Джої – це злий близнюк доктора Раморе. Моніка та Рейчел обливають водою героя, якого грає Метт Леблан.

Та Метью Перрі вирішив зімпровізувати і також вилити воду на Джої. Сцена вийшла надзвичайно кумедною.

Момент з серіалу: дивіться відео онлайн

Рос переплутав імена

Один з найважливіших моментів у серіалі був імпровізацією. На весіллі з Емілі актор Девід Швіммер випадково назвав героїню Емілі іменем Рейчел. Сценаристам дуже сподобалась ця ідея, тому її вирішили залишити. Це сталося попри те, що героїня Емілі мала бути у серіалі трохи довше.

Момент з серіалу: дивіться відео онлайн

Прикутий Чендлер

В одному з епізодів Чендлер крутить роман з керівницею Рейчел. Та прикула наручниками його до крісла та залишила чоловіка на самоті. Рейчел знаходить друга, коли заходить у кабінет боса та вирішує його звільнити.

Однак вона передумала та знову прикувала його: цього разу до шафи. Метью Перрі намагався звільнитися та випадково стукнув себе по голові шухлядою. Цей момент залишили в монтажі.

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Куди піти на каву

Навіть останній епізод не залишився без кумедного жарту та імпровізації від Чендлера – Метью Перрі. Рейчел на прощання пропонує випити всім кави. Чендлер відповідає: "Звісно! Але де?". Усі фанати зрозуміли, що мова йде, звісно ж, про Central Perk, де завжди зависали друзі.

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