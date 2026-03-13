Известный голливудский актер обратился к бойцам полка "Скала", которые воюют на Днепропетровщине
- Дуэйн Джонсон записал видеообращение к бойцам 425-го отдельного штурмового полка "Скала", поблагодарив за их службу.
- Он отметил, что гордится командиром полка, который является его сторонником, и выразил поддержку украинским военным.
Известный голливудский актер Дуэйн Джонсон лично обратился к украинским военным. Звезда фильмов франшизы "Форсаж" записал видеообращение к бойцам 425-го отдельного штурмового полка "Скала".
Об этом сообщили на фейсбук-странице полка "Скала". В материале рассказываем подробности.
Что Дуэйн Джонсон сказал бойцам полка "Скала"?
По словам Дуэйна Джонсона, для него большая честь узнать, что командир полка "Скала" является его сторонником. Актер поблагодарил военного за службу и пожелал ему силы. Джонсон передал ему свою поддержку.
Он рассказал, что только что завершил тренировку и решил записать это сообщение, когда узнал, что украинский военный является его фанатом. Актер отметил, что гордится командиром, который ведет за собой своих солдат.
Мне жаль, что это выпало на твою долю, но ты родился для этого. Ты родился, чтобы вести за собой, потому что твое имя – "Скала",
– сказал актер.
Кто такой Дуэйн Джонсон?
- Дуэйн Джонсон – американско-канадский актер и известный профессиональный рестлер.
- Он является восьмикратным чемпионом World Wrestling Entertainment (WWE), двукратным чемпионом в тяжелом весе, интерконтинентальным чемпионом и обладателем ряда других титулов.
- Его также знают под псевдонимом Скала (The Rock) – это его спортивное и сценическое прозвище.
- В 2001 году Дуэйн Джонсон начал активно сниматься в кино.
- Его можно увидеть в таких лентах, как "Царь скорпионов", "Мумия возвращается", "Широко шагая", "Сокровище Амазонки", "Зубная фея", "Форсаж" и других.
- Он является одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире.
- Кроме того, его гонорар в 5,5 миллиона долларов за главную роль в фильме "Царь скорпионов" занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий гонорар за первую главную роль в кино.