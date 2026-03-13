Известный голливудский актер обратился к бойцам полка "Скала", которые воюют на Днепропетровщине

Известный голливудский актер Дуэйн Джонсон лично обратился к украинским военным. Звезда фильмов франшизы "Форсаж" записал видеообращение к бойцам 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

Об этом сообщили на фейсбук-странице полка "Скала". В материале рассказываем подробности.

Что Дуэйн Джонсон сказал бойцам полка "Скала"?

По словам Дуэйна Джонсона, для него большая честь узнать, что командир полка "Скала" является его сторонником. Актер поблагодарил военного за службу и пожелал ему силы. Джонсон передал ему свою поддержку.

Он рассказал, что только что завершил тренировку и решил записать это сообщение, когда узнал, что украинский военный является его фанатом. Актер отметил, что гордится командиром, который ведет за собой своих солдат.

Мне жаль, что это выпало на твою долю, но ты родился для этого. Ты родился, чтобы вести за собой, потому что твое имя – "Скала",

– сказал актер.

Кто такой Дуэйн Джонсон?