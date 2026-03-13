Відомий голлівудський актор звернувся до бійців полку "Скеля", які воюють на Дніпропетровщині

Відомий голлівудський актор Двейн Джонсон особисто звернувся до українських військових. Зірка фільмів франшизи "Форсаж" записав відеозвернення до бійців 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Про це повідомили на фейсбук-сторінці полку "Скеля". У матеріалі розповідаємо подробиці.

Що Двейн Джонсон сказав бійцям полку "Скеля"?

За словами Двейна Джонсона, для нього велика честь дізнатися, що командир полку "Скеля" є його прихильником. Актор подякував військовому за службу та побажав йому сили. Джонсон передав йому свою підтримку.

Він розповів, що щойно завершив тренування та вирішив записати це повідомлення, коли дізнався, що український військовий є його фанатом. Актор наголосив, що пишається командиром, який веде за собою своїх солдатів.

Мені шкода, що це випало на твою долю, але ти народився для цього. Ти народився, щоб вести за собою, бо твоє ім'я – "Скеля",

– сказав актор.

