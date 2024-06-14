Дуэйн Джонсон травмировался на съемках фильма, где сыграет с абсолютным чемпионом Усиком

Голливудская звезда Дуэйн Джонсон, которого большинство поклонников знают под псевдонимом Скала, сообщил своим поклонникам, что ему придется пройти МРТ. Это объявление он сделал в связи с полученной травмой локтя, которую актер получил во время съемок нового фильма "Разгромная машина".

В этом проекте Джонсон сыграет с украинским чемпионом Александром Усиком. Травма оказалась достаточно серьезной. Из нашего материала вы узнаете, что произошло и какие последствия ожидают Скалу.

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Дуэйн Джонсон травмировался на съемках фильма: подробности

Он показал поклонникам свой травмированный локоть, отметив, что в нем накопилась жидкость, и в шутку сравнил отек с дыней.

Вы только взгляните. Похоже, мне в локоть воткнули канталупу (разновидность дыни, – Кино 24). Сегодня меня сильно избили на наших сценах. Возможно, есть повреждения мягких тканей. Там много жидкости, которую я должен удалить перед МРТ. Но болит ощутимо,

– поделился Джонсон.

Актер вспомнил слова своего отца, который говорил: "День без боли – как день без солнца." Он также перечислил все свои травмы, которых было немало, так же как и операций.

Скала обратился к своим подписчикам за советом относительно лекарств, которые могут помочь быстрее восстановиться.

Что известно о фильме "Разгромная машина"

В фильме "Разгромная машина" Джонсон сыграет бывшего бойца UFC Марка Керра, а Александр Усик исполнит роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина.

Усик сыграет роль Игоря Волчанчина – настоящую украинскую легенду ММА, который провел легендарные поединки во время экстремальной эпохи смешанных боевых искусств и один исторический поединок против Марка Керра. Имею огромное уважение к Александру Усику и имею честь разделить с ним ринг. Он разобьет мне челюсть на следующей неделе,

– написал ранее Дуэйн.

Актер также выразил украинскому боксеру свое глубокое уважение и отметил, что для него большая честь поделить с ним киношный ринг. Джонсон подчеркнул, что Александр Усик не только выдающийся спортсмен, но и настоящий чемпион, чье мастерство и боевой дух заслуживают признания.

Он добавил, что совместная работа над фильмом "Разгромная машина" является для него особой возможностью, и он с нетерпением ждет съемки с таким талантливым и легендарным бойцом.