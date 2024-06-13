Следует отметить, что невозможно скачать сериалы непосредственно через веббраузер. Если вы планируете просматривать на компьютере, необходимо установить приложение Netflix.

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"Кабинет курьезов Гильермо дель Торо"

Американский телесериал-антология ужасов, который был создан Гильермо дель Торо для Netflix на основе его одноименного рассказа, состоит из восьми уникальных хоррор-историй. Эти истории пересекаются с классическим жанром ужасов, предоставляя свежий взгляд на старые темы.

Два эпизода являются оригинальными произведениями самого дель Торо, что добавляет аутентичности и загадочности всей антологии. Другие эпизоды были написаны и срежиссированы различными талантливыми режиссерами, что позволило сериалу демонстрировать широкий спектр креативных подходов.

Проект был выпущен 25 октября 2022 года на платформе Netflix, привлекая внимание поклонников ужасов и любителей непредсказуемых историй.

"Кабинет курьезов Гильермо дель Торо": смотрите онлайн трейлер фильма

"По ту сторону жизни"

Тони когда-то был счастливым человеком, но его жизнь изменилась радикально после трагической потери жены. Эта внезапная смерть превратила некогда добродушного и сострадательного парня в кого-то совсем другого. Теперь Тони решил наказать этот жестокий мир, действуя только по своим собственным правилам и желаниям.

Несмотря на его равнодушное отношение к себе и окружающим, люди вокруг не устают пытаться вернуть старого доброго Тони, которого они помнят и который исчез в глубинах его души после большой потери.

"По ту сторону жизни": смотрите онлайн трейлер фильма

"Охотник за разумом"

В конце 1970-х годов в США два агента Федерального бюро расследований Билл Тенч и Голден Форд сосредотачиваются на задержании самых опасных серийных убийц. Их специализация заключается в том, чтобы разоблачить и остановить преступников, совершивших ряд жестоких преступлений.

Они часто вынуждены тесно общаться с уже пойманными преступниками, чтобы получить от них важную информацию и раскрыть детали их преступлений.

"Охотник за разумом": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ты"

В книжном магазине успешного менеджера появляется талантливая начинающая писательница, и для него ответ на вопрос о том, на что он готов ради любви, становится очевидным: на все.

Используя соцсети, он активно узнает все мелочи из жизни девушки, чтобы приблизиться к ней как можно ближе. Что поначалу кажется милой влюбленностью, постепенно превращается в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично оправдать любое препятствие на своем пути к цели, даже если это препятствие – другой человек.

"Ты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Инсайдер"

Сериал рассказывает истории четырех разных людей: заключенного в США, которого приговорили к смертной казни; английской журналистки, которая стремится найти интересную историю; викария из маленькой деревни; и репетитора по математике, обучающего сына священника.

Жизненные пути этих персонажей переплетаются, и они оказываются в сложной ситуации, которая приведет одного из них к убийству.

"Инсайдер": смотрите онлайн трейлер фильма

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