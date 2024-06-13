Слід зазначити, що неможливо завантажити серіали безпосередньо через веббраузер. Якщо ви плануєте переглядати на комп'ютері, необхідно встановити додаток Netflix.

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"Кабінет курйозів Гільєрмо дель Торо"

Американський телесеріал-антологія жахів, який був створений Ґільєрмо дель Торо для Netflix на основі його однойменного оповідання, складається з восьми унікальних горор-історій. Ці історії перетинаються з класичним жанром жахів, надаючи свіжий погляд на старі теми.

Два епізоди є оригінальними творами самого дель Торо, що додає автентичності й загадковості всій антології. Інші епізоди були написані й зрежисовані різними талановитими режисерами, що дозволило серіалу демонструвати широкий спектр креативних підходів.

Проєкт був випущений 25 жовтня 2022 року на платформі Netflix, привертаючи увагу шанувальників жахів та любителів непередбачуваних історій.

"Кабінет курйозів Гільєрмо дель Торо": дивіться онлайн трейлер фільму

"По той бік життя"

Тоні колись був щасливою людиною, але його життя змінилося радикально після трагічної втрати дружини. Ця раптова смерть перетворила колись добродушного і співчутливого хлопця в когось зовсім іншого. Тепер Тоні вирішив покарати цей жорстокий світ, діючи тільки за своїми власними правилами та бажаннями.

Попри його байдуже ставлення до себе і навколишніх, люди навколо не втомлюються намагатися повернути старого доброго Тоні, якого вони пам'ятають і який зник у глибинах його душі після великої втрати.

"По той бік життя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мисливець за розумом"

У кінці 1970-х років в США два агенти Федерального бюро розслідувань Білл Тенч і Голден Форд зосереджуються на затриманні найнебезпечніших серійних вбивць. Їхня спеціалізація полягає в тому, щоб викрити й зупинити злочинців, які вчинили низку жорстоких злочинів.

Вони часто змушені тісно спілкуватися з вже спійманими злочинцями, щоб отримати від них важливу інформацію та розкрити деталі їхніх злочинів.

"Мисливець за розумом": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ти"

У книгарні успішного менеджера з'являється талановита письменниця-початківець, і для нього відповідь на питання про те, на що він готовий заради кохання, стає очевидною: на все.

Використовуючи соцмережі, він активно дізнається всі дрібниці з життя дівчини, щоб наблизитися до неї якомога ближче. Що спочатку здається милею закоханістю, поступово перетворюється в небезпечну одержимість. Хлопець готовий тихо і методично виправдати будь-яку перешкоду на своєму шляху до мети, навіть якщо ця перешкода – інша людина.

"Ти": дивіться онлайн трейлер фільму

"Інсайдер"

Серіал розповідає історії чотирьох різних людей: ув’язненого в США, якого засудили до страти; англійської журналістки, яка прагне знайти цікаву історію; вікарія з маленького села; і репетитора з математики, що навчає сина священника.

Життєві шляхи цих персонажів переплітаються, і вони опиняються у складній ситуації, яка призведе одного з них до вбивства.

"Інсайдер": дивіться онлайн трейлер фільму

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