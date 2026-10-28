Даже у Скалы не хватило мускулов: как на самом деле создавали образ Мауи в новой "Ваяне"

Как сообщает Just Jared, 54-летний американский актер Дуэйн Джонсон признался, что его мощное телосложение в новой игровой версии "Ваяны" частично создано с помощью специального костюма. Знаменитости пришлось прибегнуть к такому решению из-за плотного съемочного графика и необходимости максимально соответствовать внешности анимационного персонажа.

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Почему Дуэйн Джонсон надел искусственные мышцы

Оказывается, перед началом работы над "Ваяной" актер только что завершил съемки биографической спортивной драмы "Несокрушимый", в которой сыграл бойца смешанных единоборств Марка Керра.

Дуэйн Джонсон в "Ваяне" / Фото Disney



Для предыдущей роли Джонсон существенно изменил свою физическую форму. По его словам, тогда он весил примерно на 23 килограмма больше, чем на момент интервью. А вот времени, чтобы привести тело в соответствие с новым персонажем, практически не было.

Создатели даже рассматривали возможность оставить актера таким, каким он был после предыдущих съемок. Однако в итоге решили, что его внешность слишком отличается от образа Мауи.

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Мы думали, что я просто выйду на площадку в той форме, в которой был после "Несокрушимого". Но мое тело выглядело совсем иначе, – пояснил Джонсон.

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Поэтому для актера создали специальный костюм с накладными мышцами весом около 18 килограммов. Над его изготовлением работал лауреат "Оскара" по гриму Джоэл Гарлоу.

Правда, носить такой наряд было не слишком комфортно. Джонсон признался, что во время съемок в костюме было невыносимо жарко.

Как искусственное тело помогло создать Мауи

Интересно, что костюм оказался полезен не только для внешнего вида персонажа. Он также значительно облегчил работу специалистам по визуальным эффектам.

Дело в том, что татуировки Мауи – не просто рисунки на теле. Они оживают и двигаются, поэтому их воссоздание требовало дополнительной работы.

Кстати, фильм вышел в кинотеатрах 10 июля 2026 года, а с 21 октября стал доступен на Disney+.

Напомним, что Дуэйн Джонсон не впервые меняется ради роли. Недавно в сеть попали фото актера со съемок нового фильма – вы его точно не узнаете.