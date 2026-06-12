Звезда "Форсажа" Двейн "Скала" Джонсон встретился с украинками и шокировал неожиданным поступком

Не всегда можно представить, что тебя ждет завтра. Так, украинкам, которые сегодня находятся на Гавайях, посчастливилось пообщаться со звездой "Форсажа".

Этим девушки поделились в сети Threads и показали памятную фотографию. В материале рассказываем, какой поступок Дуэйна Джонсона тронул украинок.

Рекомендуем 3 душевных фильма с высокими рейтингами, которые спасут ваше душевное состояние

Украинки встретились с Дуэйном "Скалой" Джонсоном: как это произошло?

Украинки, которые сейчас находятся на Гавайях, поделились событием, которое запомнится им на всю жизнь. Девушки рассказали, что звезда "Форсажа" Дуэйн "Скала" Джонсон сидел буквально за соседним столиком.

Когда актер заметил, что они его узнали, не постеснялся подойти и пообщаться. Более того – сам предложил сделать совместное фото на память. Девушек очень тронул этот искренний и простой жест со стороны актера. Так что, очевидно, что этот день они запомнят надолго.

Жить на Гавайях – это когда завтракаешь за соседним столиком с Дуэйном Джонсоном. Он сам подошел к нам, потому что заметил, что мы его узнали. Поздравил мою подругу с днем рождения и предложил сделать фото. Я до сих пор не могу в это поверить,

– говорится в посте.



Украинки с Дуэйном Джонсоном / Фото из Threads

В комментариях многие пользователи уже успели порадоваться за украинок и засыпать их комплиментами. Однако нашлись и те, кто скептически отнесся к этой истории и даже предположил, что фото могло быть сгенерировано искусственным интеллектом. В ответ девушки опубликовали совместное видео с актером, на котором четко видно, что их встреча была вполне реальной.

Как Дуэйн Джонсон поддерживает Украину?

Дуэйн "Скала" Джонсон неоднократно поддерживал Украину и украинских военных. В частности, во время одной из своих тренировок он пожелал украинцам силы духа и выдержки.

От одной Скалы к другой. Брат, я посылаю тебе любовь из "железного рая". Я только что закончил тренировку и считаю уместным отправить тебе это сообщение, потому что слышал, что ты мой фанат, и это честь для меня,

– обратился Джонсон к командиру подразделения Юрию Гаркавому, у которого позывной Скала.

Поэтому украинцы точно благодарны актеру за его гражданскую позицию, которую он не боится выражать снова и снова.